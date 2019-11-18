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Как приготовить французский флан с карамелью: пошаговый рецепт и советы

Оригинальный десерт на любой стол

понедельник, 18 ноября 2019, 07:00
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Что такое флан, почему его так любят французы и испанцы, и как приготовить этот оригинальный и легкий десерт своими руками? Мы уже выяснили все эти подробности и готовы поделиться с вами.

Флан - легкий крем под слоем карамели. В Испании он называется просто "флан", во Франции его часто называют "крем-карамель". Этот десерт полюбили во многих странах мира за его воздушную текстуру и удивительный насыщенный вкус.

Для приготовления флана в домашних условиях нам понадобятся следующие ингредиенты: молоко (500 мл), молоко сгущенное (150 мл), яйцо (5 шт.), соль (щепотка), ванильный сахар (10 г). Для карамели: сахар (60 г), вода (1 ст. л.), лимонная кислота (несколько крупинок).

Шаг 1: В металлической кастрюле смешать ингредиенты для карамели. Варить их на медленном огне до яркого янтарного цвета. Как только карамель будет готова, сразу же снять ее с огня, чтобы сахар не начал темнеть.

Шаг 2: Вылить карамель в форму для будущего десерта. Форму предварительно нужно смазать растительным маслом. Выливать карамель нужно так, чтобы ею было покрыто все дно и немного края.

Шаг 3: Смешать яйца, сахар, соль и сгущенное молоко, тщательно перемешать все вилкой или венчиком. Затем влить молоко и всю смесь процедить через сито, чтобы не было комков.

Шаг 4: Вылить молочную смесь в форму с карамелью.

Шаг 5: Поставить форму с будущим десертом в большую посуду с кипятком. Уровень кипятка должен достигать примерно половины высоты вашей формы.

Шаг 6: Отправить всю конструкцию в духовку на 40-60 минут при температуре 160 градусов.

Шаг 7: Готовый десерт немного остудить при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на 8-12 часов. И после этого подавать к столу.

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