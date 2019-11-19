Сытный грибной крем-суп с гренками: полезный рецепт для быстрого приготовления

Хотите приготовить вкусный и полезный обед или ужин, не потратив большого количества времени и усилий? Мы знаем, какой рецепт вам идеально подойдет. И именно о нем расскажем в этом материале.

Для приготовления грибного супа-пюре с гренками нам понадобятся следующие ингредиенты: шампиньоны (500 г), луковица, сливочное масло (20 г), растительное масло (2 ст. л.), овощной бульон (600 мл), зелень (пучок), сливки (100 мл), мускатный орех молотый (щепотка), соль, перец, лимонный сок (по вкусу), гренки или сухарики.

Шаг 1: Оба вида масла разогреть в кастрюле. Добавить мелко нарезанный лук и грибы, помешивать на маленьком огне, пока грибы не уменьшатся в размерах.

Шаг 2: Добавить мелко нарезанную зелень, бульон и сливки. Прогреть и снять с огня.

Шаг 3: Дать немного остыть, затем добавить лимонный сок, соль, перец, мускатный орех и измельчить в пюре при помощи блендера.

Шаг 4: Добавить гренки или сухарики, украсить зеленью и подавать к столу.

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