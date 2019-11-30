Зразы с капустой и картофелем за час - пошаговый рецепт и советы

Хотите приготовить что-то вкусное, сытное и не слишком вредное для фигуры? Мы знаем одно блюдо, которое вам точно подойдет. А приятнее всего то, что на приготовление этой вкуснятины у вас уйдет всего один час.

Зразы - популярное блюдо литовской, белорусской, русской, польской и украинской кухни. Это котлеты с начинкой, которые делаются из различных ингредиентов. Одним из самых знаменитых видов этого блюда являются картофельные зразы с капустой, именно о них мы и расскажем в этом материале.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: картофель (1 кг), капуста (1 небольшой кочан), мука (2 ст. л.), томатная паста (2 ст. л.), растительное масло для жарки, соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Для начала капусту нужно помыть и нашинковать.

Шаг 2: Затем ее следует протушить на сковороде до готовности, добавить томатную пасту, посолить и поперчить и тушить до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость.

Шаг 3: Картофель нужно почистить и отварить в соленой воде.

Шаг 4: Теперь нужно сделать картофельное пюре, проверить, достаточно ли соли и перца.

Шаг 5: Добавить в пюре муку и тщательно перемешать. Лучше добавлять аккуратно и постепенно, чтобы не было комочков.

Шаг 6: Слепить из картофельного теста небольшой блинчик, положить в середину капустную начинку и накрыть сверху еще одним блинчиком. Края аккуратно сжать, чтобы они склеились между собой.

Шаг 7: Обжарить зразы на растительном масле до румяности с обеих сторон.

Шаг 8: Подавать блюдо нужно горячим, украсить его можно мелко нарезанной зеленью и сметаной.

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