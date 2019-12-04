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Решили похудеть? Чем заменить макароны, жаренную и жирную еду

Что есть, чтобы не поправляться и не ходить голодным

среда, 4 декабря 2019, 19:00
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Для похудения обязательно нужно придерживаться правильного режима питания. Но не все знают, что это не значит исключить из рациона все сытные продукты. В этом материале мы расскажем вам, чем можно заменить привычную еду, чтобы худеть и при этом не ходить голодным.

Жиры

Абсолютно неправильно думать, что при похудении нужно полностью отказываться от жиров. Они необходимы организму, ведь без них не усваивается огромное количество витаминов, например, витамин А.

Но жиры должны быть полезными. Лучше всего употреблять растительные жиры, насыщенные различными витаминами и микроэлементами, которые содержатся в следующих продуктах: авокадо, оливковое масло, маслины, орехи, семена подсолнуха и тыквы, арахисовое масло (если у вас нет аллергии на арахис).

Хлеб

Хлеб также может оставаться в вашем рационе, но он должен быть правильным. Исключить нужно батон, сдобу и другие изделия из обычной пшеничной муки.

А вот черный и зерновой хлеб - очень полезны. Но важно помнить, что эти продукты содержат большое количество углеводов, поэтому употреблять их лучше в первой половине дня. Также хорошей альтернативой хлебу могут стать диетические хлебцы.

Жареная пища

Вместо жареной еды можно есть печеную или тушеную. Овощи, мясо, рыбу и прочие подобные продукты можно готовить в мультиварке или в высокой сковороде, добавляя вместо масла соус. Так блюдо получится мягким, сочным и сохранит в себе больше витаминов.

Ну а диетические блинчики, битки, куриное филе, яйца можно печь на тефлоновой сковороде, или же на небольшом количестве оливкового или кокосового масла.

Макароны

Если вы любите макароны, вам не обязательно с ними прощаться на время похудения. Единственное, что нужно запомнить - макароны должны быть из твердых сортов пшеницы.

В качестве добавок можно использовать соусы из авокадо, томатов, сладкого перца. Также можно приготовить макароны с куриным филе или грибами, насыпав сверху немного тертого сыра.

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