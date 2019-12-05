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Классическая шуба к праздничному столу: простой рецепт любимого салата

Как приготовить шубу быстро и вкусно

четверг, 5 декабря 2019, 07:00
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Одно из блюд, которые неизменно есть практически на каждом новогоднем столе, это знаменитый салат "Шуба". Но не многие знают, что это блюдо можно приготовить очень быстро и просто. Для этого понадобятся самые простые игредиенты и соблюдение нескольких важных правил.

Для начала, нужно подготовить продукты. Для приготовления "Шубы" вам понадобятся следующие продукты: филе сельди (300 г), картофель (300 г), морковь (300 г), свекла (300 г), майонез (200 г), лук репчатый (150 г), соль по вкусу.

Шаг 1: Картофель, морковь и свеклу нужно отварить до полной готовности, затем все овощи нужно остудить и почистить.

Шаг 2: Из селедки удалить все косточки и нарезать филе небольшими кусочками.

Шаг 3: Все овощи натереть на мелкой терке, ни в коем случае не смешивая их между собой.

Шаг 4: Выложить на блюдо слой картофеля, смазать его майонезом и посолить.

Шаг 5: Далее выложить следующие слои: лук, морковь и свеклу. После каждого из них делать слой майонеза. Овощные слои нужно немного солить, но помните, что в блюде есть селедка. Поэтому добавляйте соль понемногу, чтобы не пересолить.

Шаг 6: Самым последним нужно сделать слой свеклы и смазать его майонезом. Салат также можно украсить мелко нарезанной зеленью или зеленым луком.

Шаг 7: Готовую шубу убрать в холодильник, чтобы она немного настоялась и пропиталась. Так вкус блюда будет более насыщенным.

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