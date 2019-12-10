Семья обнаружила, что под их домом поселился гигантский медведь: фото незваного гостя

Тихим утром семейная пара из городка Лейк-Тахо в штате Калифорния услышала странные громкие звуки, раздающиеся из-под пола. Прислушавшись и внимательно осмотрев территорию супруги решили, что под их ногами находится очень большое животное. Издание The Dodo сообщает, что их подозрения подтвердились: под дом залез медведь.

Медведь вышел из леса в поисках места для зимней спячки, увидел открытый лаз под срубом и воспринял это как приглашение. Чтобы избавиться от опасного гостя, паре пришлось связаться с командой BEAR League, которая помогает местным жителям уживаться с косолапыми.

"Такие лазы идеальны для медведей, потому что похожи на пещеры, - рассказала изданию представитель BEAR League Энн Брайант. - Они темные, тихие, сухие и безопасные. Если медведь находит такую берлогу, он забирается внутрь и думает: Ого, отличное местечко! Зимой мы сталкиваемся с подобными ситуациями почти каждый день".

Брайант пообещала паре, что команда приедет к ним на следующий день и поможет доставить спящего медведя в другое место. Дело близилось к вечеру, пара перестала слышать странные звуки и поспешила закрыть лаз. Как оказалось, медведь все еще был там.

"Ночью мужчина услышал звуки и ужаснулся, когда понял, что запер под домом медведя, - сказала Брайант. - К счастью, утром к ним прибыли спасатели и помогли животному выйти. Люди были просто замечательными, очень милыми. Они не хотели, чтобы с медведем случилось что-то плохое, и волновались, заперев его там".

Чтобы выгнать незваного посетителя, команде пришлось подобраться к нему сзади и использовать специальный гудок для отпугивания медведей. Вскоре все с облегчением увидели, как огромный медведь вылезает из-под дома и убегает в лес, пытаясь найти менее людное место для сна.

"Мы знаем его очень давно, - рассказала Брайант журналистам. - Он любит местные мексиканские рестораны и часто копается в их мусорных контейнерах".

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