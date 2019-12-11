Нежные блины на кефире на 20 минут: незаменимый рецепт к завтраку

Блинчики - идеальный вариант сытного завтрака для всей семьи. Но как приготовить их быстро и без особых усилий? Мы уже знаем обо всех хитростях этого процесса. И готовы поделиться всей информацией с вами, чтобы ваш завтрак был самым вкусным и простым.

Для приготовления блинов вам понадобятся следующие ингредиенты: мука (2 стакана), кипяток (1 стакан), вода комнатной температуры (1 стакан), растительное масло (2 ст. л.), кефир (500 мл), сахар (2 ст. л.), куриное яйцо (2 шт.), сода (1 ч. л.), соль (на кончике ножа).

Шаг 1: Кефир смешать с кипятком и водой комнатной температуры.

Шаг 2: Аккуратно всыпать в жидкость муку. Делать это нужно постепенно, постоянно помешивая будущее тесто, чтобы в нем не было комочков.

Шаг 3: Теперь нужно добавить соль и растительное масло. Перемешать все ингредиенты при помощи миксера или блендера.

Шаг 4: Добавить яйца и сахар и взбить тесто на небольшой скорости до получения однородной массы.

Шаг 5: Всыпать в тесто соду, перемешать ложкой и начинать жарить.

Шаг 6: Большой ложкой или половником нужно выливать тесто на середину сковороды, затем аккуратно повращать сковородой, держа ее за ручку, чтобы тесто распределилось по всей поверхности. Когда увидите, что на блинчике появляются пузырьки, можно переворачивать его на другую сторону. Обычно этот процесс занимает около 2 минут.

Шаг 7: Готовые блинчики сложить в стопку. Можно украсить их сиропом, кубиком сливочного масла, сахарной пудрой или другими добавками по вашему вкусу.

Важно: главная хитрость приготовления таких блинов - тщательное смешивание всех ингредиентов. Уделите этому процессу немного времени, чтобы убедиться, что все продукты равномерно распределились по тесту. Особенно это касается яиц и соды. Это нужно для того, чтобы блины получились аккуратными, гладкими, красивыми и равномерно прожаривались.

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