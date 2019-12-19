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Как запечь мясо по-французски: полезный рецепт к праздничному столу

Легкий рецепт вкусного и сытного блюда

четверг, 19 декабря 2019, 07:00
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В этом материале мы поделимся с вами оригинальным и вкусным рецептом приготовления мяса для вашего праздничного ужина. Это угощение наверняка понравится и вам, и вашим гостям. А приятнее всего то, что на его создание у вас уйдет совсем немного времени и продуктов.

Итак, для приготовления мяса "по-французски" вам понадобятся следующие ингредиенты: нежирная свинина (250 г), лук (2 шт.), твердый сыр (50 г), майонез (2 ст. л.), растительное масло (1 ч. л.), соль, черный перец, кориандр молотый (по вкусу).

Шаг 1: Свинину нужно порезать на битки и каждый из них тщательно отбить специальным молоточком.

Шаг 2: Смазать форму для запекания растительным маслом.

Шаг 3: Мясо посолить, поперчить, добавить кориандр. Тщательно распределить все специи по всей поверхности мяса.

Шаг 4: Лук почистить и нарезать колечками, залить кипятком на 5 минут и промыть проточной водой. Затем промокнуть бумажной салфеткой.

Шаг 5: Выложить в форму свинину, сверху положить колечки лука, затем натереть сыр и распределить его ровным слоем по всей поверхности будущего блюда..

Шаг 6: Смазать все слоем майонеза.

Шаг 7: Отправить блюдо в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8: Готовое блюдо разрезать на порции и (по желанию) украсить зеленью или кусочками лимона.

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