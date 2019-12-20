Львовянин замиксовал новую версию песни "Щедрий вечір" с лирой, электроникой и хором: видео

Музыкант и скульптор из Львова Гордей Старух представил в сети новую версию народной песни "Щедрий вечір", которую исполнил с электроникой и хором, аккомпанируя себе на лире и ударных.

Видео появилось на личной странице музыканта в Facebook. "В одной украинской колядке мы объединили хор, колесную лиру, livelooping, немного электроники, жирный синтезаторный бас и завернули все это в фантастические кружева!" - рассказал Старух.

В записи трека приняли участие вокалистки хора местного храма св. Климентия, в котором, кстати, и снимали видео. За их участие музыкант поблагодарил жительниц Львова отдельно. Свой трек Гордей Старух презентовал как подарок украинцам ко Дню святого Николая.

Ролик собрал в соцсети более 20 тыс. просмотров, сотни репостов и множество хвалебных комментариев, в которых Гордея поблагодарили за креативную и сильную версию знаковой песни: "Просто вау! Слушала несколько раз и еще хочется", - указали в одном из комментариев.

Ранее Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина представили в сети совместный трек "Вільна", автором которого выступила украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).

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