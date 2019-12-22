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Фотошоп-2019: кто из знаменитостей облажался в этом году больше всех

Как знаменитости испортили свои снимки своими же руками

воскресенье, 22 декабря 2019, 19:00
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Ни для кого не секрет, что идеальные фотографии в соцсетях - не только результат тренировок в спортзале. Частенько важную роль в создании красивого кадра играют фоторедакторы. Но иногда горе-ретушеры умудряются испортить свое фото, вместо того, чтобы его улучшить. Как мировые звезды неудачно воспользовались фотошопом в 2019 году - смотрите в нашем материале.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова известна своей любовью к фотошопу. Но иногда она все же увлекается им слишком сильно. На одном из своих фото Анастасия решила удлиннить себе ноги. И немного увлеклась.

Горячая красотка Анна Седокова тоже любит приукрасить свои снимки. На одном из них она решила подправить свою фигуру. Которая в результате получилась совершенно неестественной в области бедер.

Анна Хилькевич попыталась немного подкорректировать свои ножки, но не заметила, как вместе с ними "подкорректировала" стоящий рядом стул.

Певицу Ариану Гранде и вовсе трудно узнать под огромным количеством фильтров и редакторов. Девушка не скрывает свою любовь к подобным фото и не отрицает, что ретуширует снимки.

Голливудская дива Джей Ло тоже попалась на неудачном фотошопе. Из-за некачественной ретуши с ее кожи магическим образом пропали все поры.

Ну а Ирина Билык и вовсе стала похожей на фарфоровую куклу. Артистка так сильно изменила свое лицо на фотографии, что поклонники ее попросту не узнали.

Светская львица Кайли Дженнер знаменита своей страстью к ретуши. Она регулярно обрабатывает свои фото, но далеко не всегда это удается сделать хорошо. Например, на снимке ниже вместе с фигурой Кайли немного изменились занавески и дверь.

Не отстает от звездной родственницы и роскошная Ким Кардашьян. Если присмотреться, можно заметить, что на снимке в области бюста красавицы немного "поплыла" живая изгородь.

Похожую ошибку в редактировании допустила актриса и певица Кэти Прайс. Судя по всему, она хотела немного округлить свои бедра. Но не учла, что вместе с ними может слегка измениться фон.

Закрывает наш список неудачных снимков с фотошопом солистка группы "НеАнгелы". На своей страничке она поделилась стандартным фото в зеркале лифта. И все бы ничего, но стена за Славой и кнопки почему-то решили куда-то "уехать".

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