Милые имбирные пряники к Рождеству: простой рецепт и советы приготовления

Милые имбирные пряники давно стали символом Рождества, особенно в странах Европы. Эти маленькие сладости бывают самых разных форм и цветов, поэтому нравятся как детям, так и взрослым. В нашем материале мы расскажем вам, как легко и без особых затрат приготовить имбирные пряники своими руками.

Для приготовления этого десерта вам понадобятся следующие ингредиенты: сливочное масло (100 г), сахар (120 г), мед (250 г), яйцо куриное, мука (500 г), молотая корица (1 ч. л.), молотый имбирь (1 ч. л.), кардамон (0.5 ч. л.), гвоздика молотая (0.5 ч. л.), соль (0.5 ч. л.), какао (10 г), разрыхлитель (10 г). Для глазури: лимонный сок (40 мл), сахарная пудра (100 г).

Шаг 1: В кастрюле смешать сахар, мед и масло. Греть на небольшом огне до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 2: Теперь нужно смешать все специи, какао и соль. Аккуратно всыпать их в масляно-медовую жидкость.

Шаг 3: Остудить смесь до комнатной температуры и вбить в нее яйцо, тщательно перемешать.

Шаг 4: Смешать муку с разрыхлителем и постепенно всыпать в жидкую массу.

Шаг 5: Дать тесту настояться несколько часов, затем тщательно перемешать его, чтобы оно получилось гладким.

Шаг 6: Раскатать тесто толщиной примерно 3-4 милиметра. Вырезать из него фигурки на ваш выбор.

Шаг 7: Застелить противень бумагой для выпечки, выложить на него будущее печенье и выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Приятный бонус: как только печенье начнет печься, ваша кухня наполнится потрясающим ароматом.

Шаг 8: Готовые пряники остудить и приготовить глазурь. Для этого нужно смешать лимонный сок и сахарную пудру до однородной массы.

Шаг 9: Набрать глазурь в кондитерский мешок (или обычный пластиковый пакет, отрезав у него один из уголков) и украсить пряники любыми узорами или надписями. Как только глазурь застынет, угощение можно подавать к столу.

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