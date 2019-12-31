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Что нельзя делать на Новый год: 10 популярных и странных поверий

Необычные традиции и запреты для празднования Нового года

вторник, 31 декабря 2019, 19:00
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Новый год - это не только елка, мандарины и подарки. Существует целый ряд поверий, традиций и запретов, которым следуют многие люди. Мы собрали самые интересные правила празднования Нового года, чтобы вы могли с ними ознакомиться и решить, хотите ли вы им следовать.

Во-первых, в день наступления Нового года, как и в различные другие праздники, категорически запрещено ссориться и ругаться. Также нельзя сквернословить, спорить и оскорблять кого-либо.

Во-вторых, 31 декабря не разрешается одалживать деньги. Постарайтесь разобраться со своим бюджетом до праздника, иначе рискуете весь год разбираться с долгами. Также не стоит в новогоднюю ночь пришивать пуговицы, чтобы "не пришить себе старые проблемы".

Все желания в новогоднюю ночь нельзя загадывать с частицей "не". Например, нельзя говорить или писать в записке "Хочу не бояться выступать на сцене". Лучше сформулировать свой запрос утвердительно: "Хочу победить страх сцены".

В новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя стричь волосы и ногти, это может повлиять на здоровье и красоту. Также нельзя садиться за стол в старой одежде, ведь в новом году можно отпугнуть от себя прибыль.

Плохим поверьем считается отмечать Новый год в чисто женской компании, особенно в том случае, если среди участниц праздника есть незамужние девушки. Якобы это может повлиять на их личную жизнь негативным образом.

Встречая 2020 год не рекомендуется вешать на елку фигурки кошек, украшать дом изображениями котов и надевать на себя различные принты с представителями семейства кошачьих. Это связано с тем, что символ года, белая металлическая крыса, может испугаться и убежать.

1 января нельзя выносить мусор, так как можно вынести из дома достаток. Также 1 января не стоит делать уборку. Считается, что это может навредить благосостоянию семьи.

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