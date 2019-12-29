Новогодний чек-лист: 7 пунктов, о которых нельзя забыть к праздникам

Новый 2020 год наступит уже совсем скоро! Вы уверены, что полностью готовы к идеальному празднованию? Предлагаем вам проверить наш список дел, которые обязательно нужно закончить к Новому году. И посмотреть, ничего ли вы не забыли сделать и подготовить для вашего праздника.

Как нарядить елку

Для начала, давайте проверим главный атрибут Нового года - елку. Вы уверены, что нарядили ее именно в тех цветах, которые понравятся символу 2020 года? А елки мировых знаменитостей вы уже видели? Возможно, вы хотели бы немного подкорректировать дизайн, сделав простые и стильные украшения своими руками. Если все готово, переходим к следующему пункту.

В чем встречать

Для того, чтобы помочь вам определиться с образом для праздника, мы подобрали лучшие идеи наряда для празднования Нового года. В наших статьях вы найдете лучшие образы для любой вечеринки, как в кругу друзей и семьи, так и в офисе на корпоративе.

Как накраситься

Вы уже придумали, какой макияж сделаете на Новый год? Посмотрите, не выбрали ли вы один из неудачных вариантов, которые мы перечислили в отдельной статье. Также, чтобы ваш образ был максимально праздничным и ярким, мы предлагаем вам вдохновиться самыми красивыми и интересными идеями, которые мы специально собрали для вас.

Как причесаться

Ваша прическа должна быть идеальной. И она обязательно такой будет, если вы прочтете наш материал про варианты причесок и укладок, которые можно сделать дома. Эти простые и красивые идеи запросто заменят полноценный поход в салон красоты.

Какой маникюр сделать

Самые трендовые, оригинальные и стильные варианты дизайна ногтей вы найдете в нашей статье про наиболее модный новогодний маникюр-2020. Наши эксперты проанализировали все актуальные тенденции и выбрали для вас лучшие варианты маникюра для зимних праздников.

Что подарить

Чтобы вам было проще выбрать подарки для всех своих близких, мы подготовили целую серию тематических материалов. В них вы узнаете, что можно подарить женщине, а что - мужчине. Каких подарков лучше вообще избегать, а что можно купить на Новый год, если у вас ограничен бюджет.

Что приготовить

Новогодний стол обязательно должен быть вкусным. Чтобы ваши гости остались довольны, мы собрали все лучшие праздничные рецепты в серии материалов.

Тут вы найдете и самые оригинальные салаты, и классические рецепты новогодних угощений, и рецепты для тех, кто следит за своей фигурой. И, конечно же, мы не обошли стороной необычные варианты приготовления традиционных блюд.

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