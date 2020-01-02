RU  UA

Лайм

Каким будет год Металлической крысы: 5 громких предсказаний на 2020-й

Узнайте, что вас ждет в новом году

четверг, 2 января 2020, 19:28
читати статтю українською

Хотите узнать, каким будет новый 2020-й год? Наши эксперты уже подготовили для вас пятерку самых интересных предсказаний. Прочитайте этот материал, чтобы знать, к чему готовиться, чего опасаться и каких действий ни в коем случае не совершать.

Начнем с того, что цвет года - белый. Он олицетворяет чистоту и правду. Поэтому в этом году нужно стараться вести себя максимально честно и открыто. Если вы будете пытаться кого-то обмануть, делать что-то коварное или подлое, врать, обманывать, хитрить - вас ждут неудачи. А вот к тем, кто будет вести себя достойно, наоборот, обязательно придет успех.

В любовных отношениях в 2020 году наступит гармония и понимание. Семейные пары обретут спокойствие и стабильность, одинокие люди смогут найти свою вторую половинку. Ну а те, кому не хочется ввязываться в отношения, смогут поймать свой личный нерушимый баланс.

В новом году ни в коем случае нельзя врать, как уже говорилось ранее. Все дело в том, что в этот период все тайное так или иначе станет явным. Все обманы раскроются, поэтому не ввязывайтесь в авантюры и интриги, чтобы не рисковать своей репутацией.

Также очень важно обращать внимание на детали. То, что поначалу кажется совсем незначительным, позже может сыграть в чем-то решающую роль. В 2020 году нельзя недооценивать никакие события. Особенно это касается тех, кто работает в творческих сферах.

А вот рисковать в этом году стоит как можно меньше. Конечно, вы можете идти на оправданный риск, если сердце подсказывает вам, что это верный путь. Но не забывайте тщательно обдумывать все детали и все взвешивать. Помните, что крыса - животное мудрое. Она не любит спешку и импульсивные поступки.

загрузка...

  • Ранее мы рассказали, что нужно знать о новом 2020-м. Каким будет новый год, что он несет за собой, как правильно его встретить и почему нужно избегать принтов с животными? Обо всем этом мы расскажем в этой статье. Также наши эксперты подготовили для вас краткий астрологический прогноз на год белой металлической крысы.

  • После Нового года организму не помешает небольшая разгрузка. Для этого мы подготовили рецепт легкого и вкусного супа-пюре, который быстро разберется с лишними килограммами.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Готовим легкий картофельный крем-суп и разгружаемся после Нового года

Идеальный рецепт для разгрузки организма после праздника

3 мгновенных способа снять или облегчить похмелье - как вернуть себе лицо и бодрость

Как быстро справиться с последствиями бурной вечеринки

В Британии нашли милейшего тюлененка, который наслаждается отдыхом на пляже и машет в камеру: фото

Загорающие тюлени зимой - редкое явление на побережьях Британии

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: