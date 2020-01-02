Каким будет год Металлической крысы: 5 громких предсказаний на 2020-й

Хотите узнать, каким будет новый 2020-й год? Наши эксперты уже подготовили для вас пятерку самых интересных предсказаний. Прочитайте этот материал, чтобы знать, к чему готовиться, чего опасаться и каких действий ни в коем случае не совершать.

Начнем с того, что цвет года - белый. Он олицетворяет чистоту и правду. Поэтому в этом году нужно стараться вести себя максимально честно и открыто. Если вы будете пытаться кого-то обмануть, делать что-то коварное или подлое, врать, обманывать, хитрить - вас ждут неудачи. А вот к тем, кто будет вести себя достойно, наоборот, обязательно придет успех.

В любовных отношениях в 2020 году наступит гармония и понимание. Семейные пары обретут спокойствие и стабильность, одинокие люди смогут найти свою вторую половинку. Ну а те, кому не хочется ввязываться в отношения, смогут поймать свой личный нерушимый баланс.

В новом году ни в коем случае нельзя врать, как уже говорилось ранее. Все дело в том, что в этот период все тайное так или иначе станет явным. Все обманы раскроются, поэтому не ввязывайтесь в авантюры и интриги, чтобы не рисковать своей репутацией.

Также очень важно обращать внимание на детали. То, что поначалу кажется совсем незначительным, позже может сыграть в чем-то решающую роль. В 2020 году нельзя недооценивать никакие события. Особенно это касается тех, кто работает в творческих сферах.

А вот рисковать в этом году стоит как можно меньше. Конечно, вы можете идти на оправданный риск, если сердце подсказывает вам, что это верный путь. Но не забывайте тщательно обдумывать все детали и все взвешивать. Помните, что крыса - животное мудрое. Она не любит спешку и импульсивные поступки.

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Ранее мы рассказали, что нужно знать о новом 2020-м. Каким будет новый год, что он несет за собой, как правильно его встретить и почему нужно избегать принтов с животными? Обо всем этом мы расскажем в этой статье. Также наши эксперты подготовили для вас краткий астрологический прогноз на год белой металлической крысы.

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