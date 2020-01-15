Готовим диетический салат с тунцом и худеем вкусно: пошаговый рецепт

Чтобы поддерживать свою фигуру в хорошем состоянии, нужно обязательно грамотно питаться. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусный, сытный и легкий салат, который насытит ваш организм витаминами и поможет сбросить лишние килограммы.

Для приготовления салата с тунцом вам понадобятся следующие ингредиенты: салат Айсберт или любой другой листовой салат на ваш вкус (половина качана), свежие помидоры (3-4 шт.), тунец консервированный (1 банка), яйца куриные (3 шт.), оливковое масло (1 ст. л.), лимонный сок (1 ч. л.), базилик сушеный, соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Сначала нужно вкрутую сварить куриные яйца. Когда они будут готовы, следует поставить их в кастрюле под холодную проточную воду. Так яйца быстрее остынут и их будет проще почистить.

Шаг 2: Пока яйца остывают, можно заняться рыбой. Консервированный тунец нужно размять вилкой, чтобы получилась однородная кашица.

Шаг 3: Затем следует добавить к рыбе лимонный сок и оливковое масло.

Шаг 4: Помидоры нужно нарезать на небольшие кубики. Листья салата следует порвать руками на мелкие кусочки. Считается, что при контакте с металлом салат теряет свои полезные свойства и упругость, поэтому опытные кулинары советуют измельчать листья именно руками.

Шаг 5: Теперь нужно смешать все ингредиенты между собой, добавить соль, перец и сушеный базилик.

Шаг 6: Яйца нарезать на небольшие кусочки и украсить ими готовый салат.

Шаг 7: Также дополнительно украсить блюдо можно мелко нарезанной зеленью, кусочком лимона или оливками.

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