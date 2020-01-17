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Омлет с ветчиной, помидорами и луком за 10 минут: простой рецепт питательного завтрака

Как приготовить быстрый и вкусный завтрак для всей семьи

пятница, 17 января 2020, 07:28
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Завтрак - самый важный прием пищи за весь день. Но далеко не всегда у нас есть время, чтобы утром заниматься полноценной готовкой. В этом материале мы поделимся с вами простым рецептом вкусного и сытного завтрака, который можно приготовить всего за 10 минут.

Итак, для приготовления оригинального омлета вам понадобятся следующие ингредиенты: яйца куриные (4 шт.), ветчина (100 г), помидор (1 шт.), лук репчатый (половинка), молоко (100 мл), масло оливковое (1 ч. л.), соль и перец (по вкусу), базилик сушеный (1 щепотка).

Шаг 1: Лук нужно почистить и нарезать на мелкие кусочки.

Шаг 2: Ветчину и помидор нарезать на небольшие кубики.

Шаг 3: Разогреть сковороду, вылить на нее оливковое масло. Обжарить на нем ветчину и лук до появления золотистого оттенка.

Шаг 4: Яйца взбить вилкой или миксером на небольшой скорости, добавить молоко и специи, все ингредиенты тщательно перемешать между собой.

Шаг 5: Залить яично-молочной смесью ветчину и лук на сковороде и накрыть крышкой. Жарить на медленном огне около 5-7 минут, в зависимости от того, насколько сильно вы хотите прожарить яица.

Украсить омлет можно мелко нарезанной зеленью или тертым сыром. Также к такому завтраку можно подать зерновые тосты и сметанный соус.

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