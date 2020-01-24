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Печем медовый торт в форме сердца и украшаем ягодами: полезный рецепт ко Дню влюбленных

Как приготовить оригинальное угощение на 14 февраля

пятница, 24 января 2020, 07:00
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Совсем скоро наступит самый романтичный праздник года - День святого Валентина. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить оригинальный и красивый торт в форме сердца своими руками. А главная прелесть этого угощения в том, что оно получится не только вкусным, но и полезным.

Итак, для приготовления торта вам понадобятся следующие ингредиенты: мед (40 г), сахар (80 г), соль (щепотка), сливочное масло (50 г), яйцо (1 шт.), сода (0.5 ч. л.), мука (200 г). Для крема: белый шоколад (160 г), сливки (160 г), сливочный сыр (240 г), ягоды на ваш вкус (для украшения).

Шаг 1: Для начала нужно соединить в глубокой емкости сахар, сливочное масло, мед, яйцо и соль. Все ингредиенты тщательно перемешать миксером на низкой скорости.

Шаг 2: Теперь нужно нагреть емкость на плите на небольшом огне до появления пузырьков. Всыпать соду, перемешать и подождать еще минуту, пока масса не начнет светлеть.

Шаг 3: Снять смесь с плиты и дать ей остыть. Затем всыпать муку и замесить липкое тесто.

Шаг 4: Готовое тесто нужно переложить в пищевую пленку и отправить в холодильник на ночь.

Шаг 5: Готовим крем. Для этого нужно измельчить шоколад, затем залить его разогретыми сливками (кипятить их не нужно). Постепенно помешивая, нужно растворить шоколад в сливках, чтобы получилась однородная масса.

Шаг 6: Теперь будущий крем нужно накрыть пленкой и тоже отправить в холодильник на ночь.

Шаг 7: Тесто нужно разделить на три части, раскатать и вырезать из него коржи-сердечки. Для этого можно использовать трафарет из картона.

Шаг 8: Выпекать коржи нужно в духовки при температуре 170 градусов до легкого румянца. Затем им нужно дать полностью остыть.

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Шаг 9: В заготовку для крема нужно добавить сливочный сыр и взбить всю массу миксером до устойчивых пиков.

Шаг 10: Теперь крем нужно переложить в кондитерский мешок (его можно сделать самостоятельно, если взять обычный одноразовый кулек и отрезать один из уголков). Аккуратно покрываем кремом каждый корж и складываем торт.

Шаг 11: Сверху украшаем торт кремом и ягодами. Готовый десерт отправляем в холодильник на 5-6 часов.

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