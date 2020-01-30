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7 легкодоступных продуктов, которые улучшают обмен веществ

Что есть, чтобы не набирать вес

четверг, 30 января 2020, 19:16
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Хороший обмен веществ - неободимый фактор для постоянного поддержания стабильного веса, тонуса и самочувствия. У кого-то это качество организма заложено генетически, а кому-то приходится помогать своему телу привести обмен веществ в порядок. В этом материале мы расскажем вам, при помощи каких продуктов можно проще и быстрее справиться с этой задачей.

Первый продукт в нашем списке - обычная чиста вода без газа. Не зря все диетологи просят выпивать минимум 3-4 стакана воды в день. Это не только служит профилактикой почечных заболеваний, но и улучшает иммунитет, качество кожи, омолаживает. И помогает телу не накапливать лишние сантиметры.

Также чрезвычайно полезен обычный зеленый чай. В нем содержатся антиоксиданты, поэтому этот напиток понижает аппетит, стабилизирует давление и уменьшает уровень холестерина и сахара в крови.

Фасоль содержит много клетчатки, белок, витамины группы В, а также вещества, которые расщепляют жиры. Она улучшает обмен веществ, помогает пище перевариваться быстрее, оставляет ощущение сытости на долгое время.

Капуста тоже является незаменимым источников полезных веществ. В ней есть витамин С и клетчатка, которые поддерживают иммунитет, улучшают состояние волос и кожи, стабилизируют аппетит.

Не стоит забывать и про различные цитрусовые. Ведь они - прекрасный источник витамина С и фруктовой кислоты, которые улучшают пищеварение и помогают активнее сжигать лишние килограммы.

Шпинат считается суперфудом, и не зря. В нем содержится множество полезных веществ: витамин К, витамин А, магний, фолат, марганец, железо, кальций, витамин С, витамин В2, калий, витамин В6, селен, никотиновая кислота, жирная кислота омега-3, йод... В общем, однозначно стоит включить этот продукт в свой рацион.

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Приятная новость для кофеманов - кофе тоже помогает стибилизировать обмен веществ. Но, конечно же, только качественный заварной кофе, и только в умеренных количествах. Кофейные зерна содержат жирные кислоты (линоленовую, пальмитиновую, олеиновую, стеариновую, арахидоновую, бегеновую), витамины, минералы, антиоксиданты и флавоноиды. Все это помогает быстрее сжигать жиры и вести более активный образ жизни.

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