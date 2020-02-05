Как худеть без вреда для организма: 5 важных шагов до начала любой диеты

Если вы хотите эффективно и правильно сбросить вес, нужно обязательно знать несколько важных правил. В этом материале мы расскажем вам, как похудеть без вреда для организма, изнуряющих диет и ежедневных тренировок.

Правило номер один - ограничить количество соли. Именно соль задерживает жидкость в теле, а это, в свою очередь, ведет к появлению отеков. Далеко не все лишние килограммы являются жировыми отложениями, многие из них - именно отечности, избежать которых можно просто отказавшись от слишком соленых продуктов.

Правило второе - пить как можно больше обычной воды без газа. Это поможет сохранять организм в тонусе, быстрее избавиться от отеков и улучшить состояние кожи. Также вода помогает стабилизировать пищеварение и уберечь тело от обезвоживания во время интенсивных физических нагрузок.

Третье правило - физическая активность. Она обязательно должна быть грамотной и подобранной специально под ваше тело. Не нужно каждый день по два часа издеваться над собой в спортзале. Если у вас ярко выраженный лишний вес, вам стоит уделить внимание кардио. Если же вы хотите сделать фигуру более рельефной, не забывайте про силовые тренировки. В любом случае, нужно заниматься по системе, с перерывами, давая организму время отдохнуть и восстановиться.

Правило номер четыре - режим питания. Разделите свой дневной рацион на небольшие порции, чтобы у вас получалось употреблять пищу 5 раз в сутки примерно в одно и то же время. Также не разрешается есть сразу перед тренировкой или после нее. Оптимальным решением будет прием пищи за полтора-два часа до занятий, и через час после них.

И последнее правило - здоровый сон. Сон очень важен для организма, особенно в те периоды, когда тело испытывает стресс. А похудение - это именно стресс, причем достаточно сильный. Спать нужно не менее 7 часов в день, в максимально темной и тихой комнате. Перед сном рекомендуется проветривать помещение и давать мозгу минимум 40 минут отдохнуть ото всех нагрузок. То есть, не сидеть в интернете, не читать, не смотреть телевизор и так далее.

Читайте также, что такое жиросжигающая тренировка. Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно.

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