Готовим дома чешские кнедлики с картофелем и грибами: рецепт и секреты местной кухни

Кнедлики - это такие пышные лепешки с самой разнообразной начинкой. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусные и сытные чешские кнедлики из самых простых продуктов. Этот процесс займет совсем немного времени.

Итак, для приготовления вам понадобятся следующие продукты: грибы (200 г), яйца (2 шт.), лук (1 шт.), мука (100 г), растительное масло (50 г), сметана (200 г), лавровый лист (пару штук), картошка вареная (примерно 500 г), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Заранее отварите картошку, затем натрите на мелкой терке.

Шаг 2: Грибы и лук почистить, помыть и нарезать на мелкие кусочки. Обжарить на растительном масле до появления золотистого цвета.

Шаг 3: Смешать картошку и грибы с луком.

Шаг 4: Добавить в смесь яйца и тщательно перемешать.

Шаг 5: Теперь следует всыпать муку. Делать это нужно постепенно, чтобы не было комочков.

Шаг 6: Замесить тесто, посолить и поперчить по вкусу. Можно замешивать руками, если ложкой вам неудобно.

Шаг 7: Закипятить воду в средней кастрюле, добавить в нее лавровые листочки.

Шаг 8: Сформировать из теста небольшие шарики и порциями отправлять их в кипяток на 3-4 минуты. Готовы кнедлики выложить на тарелку, полить сметаной и сразу же подать к столу.

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