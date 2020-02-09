Десерт, который любят во всем мире: как приготовить дома испанский чуррос

Чуррос - хрустящие снаружи и мягкие внутри ароматные сладкие палочки из заварного теста. Чаще всего их подают с различными сиропами и добавками. Например, с тертым шоколадом, мороженым, йогуртом или кокосовой стружкой. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить эти оригинальные сладости своими руками.

Итак, для приготовления чуррос вам понадобятся следующие ингредиенты: вода (230 мл), мука (160 г), разрыхлитель (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), корица (1 щепотка), оливковое масло для фритюра.

Шаг 1: Для начала все рассыпчатые ингредиенты нужно просеять и отправить в одну объемную миску.

Шаг 2: Теперь нужно закипятить воду и постепенно влить ее в сухую смесь. Делать это нужно аккуратно, постоянно помешивая будущее тесто, чтобы оно получилось равномерным и без комков.

Шаг 3: Готовое тесто нужно оставить постоять на 5 минут, чтобы оно немного остыло.

Шаг 4: Затем тесто следует переложить в кондитерский мешок с насадкой-звездочкой.

Шаг 5: Разогреть масло в фритюрнице или крупной кастрюле, но не доводить его до кипения. Иначе чуррос не прожарятся внутри.

Шаг 6: Выдавливать по несколько полосок теста прямо в горячее масло. Когда чуррос станут золотистыми, можно доставать их из кастрюле и отправлять сушиться на бумажное полотенце.

Шаг 7: Готовые чуррос полить соусом на ваш вкус, украсить какими-либо добавками и подавать к столу. Можно также посыпать десерт сахарной пудрой.

Также ранее мы рассказали про десерты и сладости, от которых не поправляются. Не знаете, что съесть к чаю после 18:00? Все самые интересные, полезные и вкусные варианты вы найдете в отдельном материале.

Читайте на The Lime, как приготовить легкий чизкейк с джемом. Для создания этого десерта нужно всего лишь следовать простой пошаговой инструкции и знать несколько хитростей.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.