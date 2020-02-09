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Десерт, который любят во всем мире: как приготовить дома испанский чуррос

Как своими руками приготовить знаменитое лакомство

воскресенье, 9 февраля 2020, 08:16
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Чуррос - хрустящие снаружи и мягкие внутри ароматные сладкие палочки из заварного теста. Чаще всего их подают с различными сиропами и добавками. Например, с тертым шоколадом, мороженым, йогуртом или кокосовой стружкой. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить эти оригинальные сладости своими руками.

Итак, для приготовления чуррос вам понадобятся следующие ингредиенты: вода (230 мл), мука (160 г), разрыхлитель (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), корица (1 щепотка), оливковое масло для фритюра.

Шаг 1: Для начала все рассыпчатые ингредиенты нужно просеять и отправить в одну объемную миску.

Шаг 2: Теперь нужно закипятить воду и постепенно влить ее в сухую смесь. Делать это нужно аккуратно, постоянно помешивая будущее тесто, чтобы оно получилось равномерным и без комков.

Шаг 3: Готовое тесто нужно оставить постоять на 5 минут, чтобы оно немного остыло.

Шаг 4: Затем тесто следует переложить в кондитерский мешок с насадкой-звездочкой.

Шаг 5: Разогреть масло в фритюрнице или крупной кастрюле, но не доводить его до кипения. Иначе чуррос не прожарятся внутри.

Шаг 6: Выдавливать по несколько полосок теста прямо в горячее масло. Когда чуррос станут золотистыми, можно доставать их из кастрюле и отправлять сушиться на бумажное полотенце.

Шаг 7: Готовые чуррос полить соусом на ваш вкус, украсить какими-либо добавками и подавать к столу. Можно также посыпать десерт сахарной пудрой.

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