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Металлист хотел впечатлить друзей и сжег три церкви - любимую музыку вживую он услышит нескоро

Парень забыл об уличных камерах видеонаблюдения

пятница, 14 февраля 2020, 16:19
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22-летний Холден Мэтьюз из Луизианы (США) так увлекся биографиями норвежских блэк-металлистов из 90-х, что решил снискать похожую славу перед своими друзьями в интернете. Но делать себе имя парень решил не музыкой, а сжиганием церквей.

Как пишет The New York Times, инциденты произошли в апреле прошлого года. Вооружившись бензином и тряпками, Мэтьюз сжег три местные церкви. На этой неделе парень признал себя виновным и теперь на концерты любимых метал-групп он попадет очень нескоро. Если попадет вообще.

Фото: nytimes.com

По словам Холдена, своим поступком он хотел впечатлить блэк-металлистов, с которыми общался в сети. В разговорах они часто вспоминали музыканта Варга Викернеса, основателя проекта Burzum, который также прославился в свое время поджогами церквей. Парень даже сделал фото полыхающих зданий и собирался поместить их на обложку альбома своей группы Vodka Vultures.

За неделю с лишним Мэтьюз сжег три церкви. Действовал по ночам, когда в зданиях не было прихожан. После каждой такой вылазки парень пересказывал истории своих преступлений в сети, упоминая обложки альбомов и тексты песен, которые его якобы вдохновляли.

Фото: nytimes.com

Благодаря камерам видеонаблюдения, полицейским удалось установить, что неподалеку от всех сожженных церквей был припаркован один и тот же пикап. К тому же в числе улик оказались уцелевшие пластиковые канистры, которые продаются лишь в местном супермаркете Wallmart.

Суд состоится 22 мая. Как пишет источник, поджигателю грозит срок от 10 до 70 лет лишения свободы.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: музыка, истории

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