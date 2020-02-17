Щенок чихуахуа и голубь стали друзьями. Их обнимашки - лучшее из того, что есть сегодня в сети

Говорят, понедельник - день тяжелый. Если и так, то явно не у всех. Только посмотрите, как его проводят голубь Герман и его новый друг, щенок чихуахуа по имени Ланди.
Снимки друзяшек ворвались в Facebook, покорив сердца тысяч пользователей. Лучше этой милости в соцсетях сегодня вы уже не увидите ничего.
Насколько известно из поста общественной организации The Mia Foundation из города Рочестер (США), сейчас щенок находится в одном из местных питомников. У него не функционируют задние лапки. Но это ничуть не смущает голубя Германа, который любит своего друга, несмотря ни на что.
Пользователи соцсети умиляются отношениями пары и даже завидуют такой дружбе. Всем хочется иметь такого друга, с которым можно просто валяться, обниматься и веселиться.
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