Готовим к выходным коктейль Дайкири: простой рецепт и секреты кубинского бармена

Планируете встречу с друзьями, приятный вечер в компании близкого человека или просто хотите расслабиться на выходных и побаловать себя вкусным напитком? В этом материале мы поделимся с вами рецептом знаменитого коктейля Дайкири. Если следовать простой пошаговой инструкции, вы почувствуете себя настоящим барменом.
Итак, для приготовления коктейля вам понадобятся следующие ингредиенты: ром (60 мл), сахарный сироп (20 мл), сок лайма (20 мл), лед (по вкусу).
Шаг 1: Для начала нужно взять шейкер или другую подобную емкость, в которой вы сможете взболтать все ингредиенты. Затем следует налить в эту емкость ром, сок лайма и сироп.
Шаг 2: Затем следует положить в шейкер кубики льда и хорошенько взболтать будущий напиток. Следует энергично трясти шейкер примерно 30 секунд, чтобы составляющие равномерно распределились между собой.
Шаг 3: Теперь нужно взять ситечко и через него процедить напиток в красивый бокал. Кстати, эксперты советуют предварительно немного охладить бокал в холодильнике, чтобы коктейль дольше оставался прохладным и лед медленнее таял.
Шаг 4: Готовый коктейль можно украсить долькой лайма и сразу же подавать к столу.
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