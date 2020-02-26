Как приготовить дома соленую скумбрию: подробный рецепт соления и советы

Соленая скумбрия - отличная закуска на любой стол. Но как приготовить ее самостоятельно, чтобы получилось вкусно, красиво и не пришлось тратить кучу времени и сил? Мы уже узнали ответ на этот вопрос, и готовы поделиться с вами простым пошаговым рецептом.

Итак, для приготовления соленой скумбрии вам понадобятся следующие ингредиенты: скумбрия свежемороженая (2 шт.), соль (2-3 ст. л.), смесь перцев горошком (15 шт.), лавровый лист (3 шт.), вода (400 мл).

Фото: kopilka-kulinara.ru

Шаг 1: Для начала нужно закипятить воду в кастрюле, добавить в нее соль и перемешать до полного растворения. Затем охладить воду и добавить в нее все специи.

Шаг 2: Рыбу нужно почистить, промыть, отрезать голову и поместить в кастрюлю. Накрыть кастрюлю крышкой, убрать в холодильник и оставить скумбрию мариноваться в рассоле на сутки.

Шаг 3: Спустя 24 часа скумбрию можно доставать. Теперь остается только нарезать ее на кусочки, по желанию посыпать мелко нарезанной зеленью или луком, и подавать угощение к столу.

Совет: лучше всего вкус этой закуски раскрывается в сочетании с вареной картошкой или гренками из черного хлеба. Также, если вы любите более острые закуски, можно добавить в рассол молотый красный перец.

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