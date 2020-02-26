Все говорят о кето-диете Тины Кароль: что это и кому она противопоказана

Недавно стало известно, что знаменитая украинская певица Тина Кароль сидит на необычной диете, которая помогает ей поддерживать фигуру в идеальной форме уже долгое время. О способе похудения артистки рассказало издание Cosmo. Кроме активных занятий спортом и многочасовых репетиций, Кароль также придерживается особого режима питания, который мы рассмотрим в этом материале.

Фото: instagram.com

Что такое кето-диета

"Клин клином - необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало", – рассказала Тина Кароль в интервью.

Ключевая хитрость этого метода в том, чтобы уменьшить количество углеводов в рационе и увеличить количество полезных жиров. Какие жиры полезны, а какие вредны? Все просто - натуральное несет пользу (оливковое масло, авокадо, жирная рыба, мясо), искусственное (например, жареное), - вред.

В каких продуктах много углеводов? Во всем, что содержит муку и крахмал, в овощах и фруктах, орехах, также в сладостях. Какие продукты богаты жирами? Рыба, авокадо, растительные масла, молочные продукты, мясные изделия.

Фото: instagram.com

Можно ли мне садиться на кето-диету

Если у вас есть хронические болезни печени, почек, сердца и сосудов, также если вы беременны или кормите грудью, страдаете заболеваниями нервной системы, кето-диета вам, к сожалению, противопоказана.

Также нужно с осторожностью подходить к такому режиму питания, если вы страдаете диабетом. Однако, в некоторых случаях диабетикам наоборот рекомендуют именно этот метод. Подробнее мы рассказали в материале о девушке, которая сбросила 37 килограмм и победила диабет именно благодаря кето-диете.

Фото: instagram.com

Что еще нужно делать, чтобы эффективно худеть

Каждый день нужно обязательно выпивать минимум 4 стакана чистой воды без газа. Это поможет улучшить обмен веществ, поддержать организм в тонусе. Также телу необходима вода, чтобы легче переносить физические нагрузки, поддерживать кожу и волосы в хорошем состоянии, и так далее.

Не нужно забывать и об активном образе жизни. Если вы не можете ходить в спортзал или заниматься другими видами спорта, старайтесь почаще ходить пешком, побольше двигаться дома и не сидеть весь день на одном месте. Очень важен для похудения и здоровый сон, поэтому не пренебрегайте им.

Читайте также, что такое жиросжигающая тренировка. Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно.

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