RU  UA

Лайм

Все говорят о кето-диете Тины Кароль: что это и кому она противопоказана

Как певица поддерживает себя в форме, и можно ли вам следовать ее примеру

среда, 26 февраля 2020, 19:07
читати статтю українською

Недавно стало известно, что знаменитая украинская певица Тина Кароль сидит на необычной диете, которая помогает ей поддерживать фигуру в идеальной форме уже долгое время. О способе похудения артистки рассказало издание Cosmo. Кроме активных занятий спортом и многочасовых репетиций, Кароль также придерживается особого режима питания, который мы рассмотрим в этом материале.

Фото: instagram.com

Что такое кето-диета

"Клин клином - необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало", – рассказала Тина Кароль в интервью.

Ключевая хитрость этого метода в том, чтобы уменьшить количество углеводов в рационе и увеличить количество полезных жиров. Какие жиры полезны, а какие вредны? Все просто - натуральное несет пользу (оливковое масло, авокадо, жирная рыба, мясо), искусственное (например, жареное), - вред.

В каких продуктах много углеводов? Во всем, что содержит муку и крахмал, в овощах и фруктах, орехах, также в сладостях. Какие продукты богаты жирами? Рыба, авокадо, растительные масла, молочные продукты, мясные изделия.

Фото: instagram.com

Можно ли мне садиться на кето-диету

Если у вас есть хронические болезни печени, почек, сердца и сосудов, также если вы беременны или кормите грудью, страдаете заболеваниями нервной системы, кето-диета вам, к сожалению, противопоказана.

Также нужно с осторожностью подходить к такому режиму питания, если вы страдаете диабетом. Однако, в некоторых случаях диабетикам наоборот рекомендуют именно этот метод. Подробнее мы рассказали в материале о девушке, которая сбросила 37 килограмм и победила диабет именно благодаря кето-диете.

Фото: instagram.com

Что еще нужно делать, чтобы эффективно худеть

Каждый день нужно обязательно выпивать минимум 4 стакана чистой воды без газа. Это поможет улучшить обмен веществ, поддержать организм в тонусе. Также телу необходима вода, чтобы легче переносить физические нагрузки, поддерживать кожу и волосы в хорошем состоянии, и так далее.

Не нужно забывать и об активном образе жизни. Если вы не можете ходить в спортзал или заниматься другими видами спорта, старайтесь почаще ходить пешком, побольше двигаться дома и не сидеть весь день на одном месте. Очень важен для похудения и здоровый сон, поэтому не пренебрегайте им.

  • Читайте также, что такое жиросжигающая тренировка. Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

В Австралии из больницы сбежал бабуин с двумя "женами": его собирались стерилизовать

Смешные новости мира - австралийцев удивил побег бабуинов из больницы. Бабуину собирались сделать вазектомию, но он сбежал с двумя самками

Британец исполнил песню "Соловей" под гитару и пожелал Украине удачи на Евровидении (видео)

Музыкант и видеоблогер исполнил песню Соловей, с которой киевская группа Go-A отправится в Нидерланды

Как приготовить дома соленую скумбрию: подробный рецепт соления и советы

Как сделать вкусную и сытную закуску

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: