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Фотограф постит снимки беззаботной жизни своего кота, и пушистому просто нельзя не позавидовать

За жизнью кота в соцсети следят более 60 тыс. фолловеров

пятница, 28 февраля 2020, 17:38
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Однажды, наблюдая за своим котом, фотограф Алессандра из Лигурии (Италия) решила завести пушистому его личную страницу в Инстаграм. И это была отличная идея, ведь ее фотогеничный питомец по имени Грису ведет такой образ жизни которому просто нельзя не позавидовать.

Грису - игривый курильский бобтейл, который беззаботно живет в любви своей хозяйки. Смотреть его фотографии - само удовольствие, с чем согласятся уже более 60 тыс. подписчиков кота в соцсети.

Фото: instagram.com/allekx

Алессандра снимает котейку практически всюду. Проводя беззаботные дни дома, Грису любит нежиться на солнце, наслаждаться вкусняшками, прогуливаться по крыше дома и высматривать птиц. Так появляются самые удачные кадры питомца.

Фото: instagram.com/allekx

Фото: instagram.com/allekx

Фото: instagram.com/allekx

Фото: instagram.com/allekx

Фото: instagram.com/allekx

Фото: instagram.com/allekx

Фото: instagram.com/allekx

Фото: instagram.com/allekx

  • А этот кот по имени Бин так обожает бананы, что смотреть на его фото даже немного неловко - вот оно, райское наслаждение.
  • Читайте также на theLime, как семья из России спасла пуму от усыпления и теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире. Месси ходит на прогулку, играется с игрушками, моется в ванной и отдыхает на диванах.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные

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