Аппетитные блины с сыром и зеленью на Масленицу: простой рецепт и варианты по ингредиентам

В 2020 году сам праздник Масленицы выпадает на 1 марта, ну а Масленичная неделя идет с 24 февраля. Чтобы вы приготовили самые оригинальные и вкусные угощения в этот период, мы подготовили для вас несколько вариантов интересных рецептов.

В этом материале мы расскажем, как приготовить блины с сыром. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: мука (100 г), сыр твердый (150 г), петрушка (1 пучок), чеснок (1 зубчик), яйца куриные (2 шт.), растительное масло (2 ст. л.), соль (0.5 ч. л.), сахар (1 ч. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), молоко (350 мл).

Шаг 1: В глубокой емкости подогреть молоко, добавить в него соль и сахар и перемешать до полного растворения.

Шаг 2: Добавить яйца и взбить смесь венчиком. Затем добавить натертый на мелкой терке сыр и мелко нарезанную зелень.

Шаг 3: Почистить чеснок, пропустить его через пресс и тоже добавить будущее тесто, перемешать.

Шаг 4: Влить растительное масло, аккуратно всыпать муку, разрыхлитель и тщательно размешать, чтобы тесто было однородным.

Шаг 5: Выпекать блины на разогретой сковороде с двух сторон до появления золотистого оттенка.

Подавать блины можно со сметаной или другим соусом. Также можно присыпать их нарезанной зеленью или украсить дополнительной порцией натертого сыра.

Поздравить с Масленицей можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольное видео. "Апостроф" собрал короткие поздравления с Масленицей 2020 и сделал подборку музыкальных открыток.

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