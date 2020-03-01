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Как приготовить дома полезный йогурт: 3 простых рецепта для тех, кто следит за фигурой

Как самостоятельно сделать полезный и вкусный десерт

воскресенье, 1 марта 2020, 07:05
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Практически все слышали о пользе домашних йогуртов, но только немногие знают, как можно правильно приготовить их своими руками. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусные и полезные йогурты из простых продуктов самостоятельно.

Итак, для начала нужно приготовить йогуртовую базу. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты: молоко (1 л), йогурт натуральный в качестве закваски (1 ст. л.).

Фото: strana-sovetov.com

Шаг 1: Для приготовления йогурта нужно перелить молоко в глубокую кастрюлю и довести его до кипения, но не кипятить. Как только молоко начнет закипать, нужно сразу же снять его с огня. Если появится пенка, ее нужно снять.

Шаг 2: Затем следует перелить молоко в стеклянную посуду. Нужна такая посуда, которую позже можно будет герметично закрыть.

Шаг 3: Охладить молоко до температуры, когда в посуду можно будет спокойно опустить палец. Теперь нужно добавить в молоко йогурт и хорошенько перемешать, чтобы ингредиенты распределились максимально равномерно. Делать это можно венчиком.

Шаг 4: Будущий йогурт нужно плотно закрыть крышкой и отправить в теплое место. Например, к батарее. Укутать емкость одеялом и оставить на 5-10 часов.

Фото: strana-sovetov.com

Ну а теперь перейдем ко вкусным и полезным добавкам. Можно есть йогурт и без ничего, но можно разнообразить его различными продуктами.

Вариант 1: Добавить в йогурт свежие или размороженные ягоды. Их можно положить как в целом виде, так и заранее перемолоть в блендере. Чтобы йогурт был менее кислым, можно добавить немного сахарного сиропа или меда.

Вариант 2: Если вы не любите сладкое, можно сделать соленый йогурт. Для этого нужно мелко нарубить зелень или шпинат и добавить в будущее угощение. Также можно немного посолить и поперчить.

Вариант 3: Сытный йогурт. Для его приготовления вам нужно взять овсяные хлопья или орехи, перемолоть их в кофемолке и добавить в ваш десерт. Также можно разнообразить вкус несколькими чайными ложками любого варенья или джема.

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