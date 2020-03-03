Готовим дома чанахи с овощами и мясом: подробный рецепт и секреты грузинской кухни

Чанахи - это такое своеобразное грузинское жаркое. Это блюдо не только очень вкусное и сытное. Также его достаточно просто приготовить самостоятельно. И оно прекрасно подойдет тем, кто старается следовать режиму правильного и здорового питания.

Итак, для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: молодая баранина или говядина (800 г), баклажаны (3 шт.), картофель (4 шт.), лук репчатый (4-5 шт.), помидоры (4-5 шт.), перец болгарский (3 шт.), острый зеленый стручковый перец (1 шт.), зелень базилика, петрушки, кинзы, укропа (по 5-7 веточек), лук зеленый (3-4 шт.), чеснок (3-4 зубчика), сливочное масло (50-70 г), растительное масло (5-7 ст. л.), соль (по вкусу).

Для начала нужно определиться, хотите ли вы обжаривать овощи для блюда. Этого можно не делать, если вы хотите приготовить более диетический вариант. В таком случае, первый пункт вы можете пропустить.

Шаг 1: Баклажаны, картофель, болгарский перец и репчатый лук нужно помыть, почистить, нарезать на крупные куски и обжарить на сковороде примерно 5 минут.

Шаг 2: Мясо нарезать на средние куски и тоже обжарить на среднем огне до появления аппетитной корочки.

Шаг 3: Острый перец мелко нарезать, предварительно удалив из него семечки. Затем переложить все овощи в казан, кастрюлю или горшочки, сначала положив на дно немного сливочного масла. Затем сверху положить слой мяса. Каждый слой посолить по вкусу.

Шаг 4: Чеснок и зелень мелко нарубить и присыпать ими остальные ингредиенты.

Шаг 5: Накрыть емкость крышкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на полтора-два часа. Также можно готовить блюдо на плите, делать это нужно сначала на сильном, а спустя примерно 15 минут на умеренном огне.

Шаг 6: Готовому блюду нужно дать настояться примерно 15 минут, после чего его следует подавать к столу.

Немного хитростей: вкуснее всего чанахи с большим количеством зелени, поэтому не стоить бояться с ней переборщить. Также, при работе с острым перцем, вам следует использовать перчатки, иначе вы можете обжечь глаза или слизистые, случайно потрогав лицо. Ну а для того, чтобы ваш шедевр выглядел еще аппетитнее, можно выкладывать все овощи отдельными слоями по очереди.

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