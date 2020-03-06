Готовим домашнюю уху с овощами: подробный рецепт и советы

Вряд ли есть люди, которые не знают, что такое знаменитая рыбная уха. Но вот далеко не все умеют готовить ее правильно, особенно в домашних условиях. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусную, ароматную и полезную уху своими руками без особых усилий.

Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: семга свежая или другая рыба на ваш вкус (500 г), картофель (5 шт.), морковь (2 шт.), лук (2 шт.), помидор (1 шт.), лавровый лист (2 шт.), перец горошком, соль, специи для рыбы (по вкусу), укроп (пучок), вода (2,5 л).

Шаг 1: Для начала нужно почистить рыбу, хорошенько промыть и положить в кастрюлю.

Шаг 2: Затем залить водой, добавить почищенную и нарезанную на несколько частей одну морковку и одну луковицу в слое шелухи.

Шаг 3: Теперь следует добавить лавровый лист, перец и соль. Довести до кипения, снять пенку и варить под крышкой 20 минут.

Шаг 4: Картошку нужно почистить и нарезать на кубики, морковь и лук почистить и тоже нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 5: Когда рыба будет готова, нужно выловить из бульона все ингредиенты и процедить его. Затем налить обратно в кастрюлю.

Шаг 6: Добавить в бульон специи и нарезанные овощи и варить до готовности овощей.

Шаг 7: Рыбу отделить от костей и нарезать на кусочки и отправить назад в бульон к остальным ингредиентам.

Шаг 8: Помидор почистить от шкурки и нарезать на кубики, укроп мелко нарубить. Добавить в бульон и варить еще 10 минут.

Шаг 9: Готовой ухе нужно дать настояться примерно 15 минут под крышкой, после этого можно сразу подавать ее на стол.

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