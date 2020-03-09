Враги эластичной кожи: 5 популярных напитков, которые изменят ваше лицо

Хотите сохранить красоту и молодость кожи? Тогда вам обязательно нужно знать, какие напитки категорически не рекомендуют пить косметологи и дерматологи. В этом материале мы расскажем вам, что нельзя употреблять, если вы следите за своим лицом.

Алкоголь

Разумеется, первое место в нашем списке вредных напитков занимает алкоголь. Он не только плохо влияет на весь печень, сосуды, сердце, почки и желудок, но и пересушивает кожу, делает ее дряблой, тусклой. Нередко алкогольные напитки провоцируют различные кожные высыпания, покраснения, шелушение. Также из-за чрезмерного употребления алкоголя могут появляться все новые и новые морщины.

Исключением является натуальное пиво и хорошее сухое красное вино. Эти напитки (разумеется, в небольших количествах) наоборот полезны для кожи и тела. Но важно употреблять их только в натуральном виде и только маленькими порциями.

Фото: eimg.pravda.com

Кофе

Одна чашечка хорошего кофе утром вам не навредит. Если только вы не страдаете болезнями сердца, сосудов и так далее. Но чрезмерное употребление кофеина может быть очень опасным. Оно может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням печени, также из-за большого количества кофе кожа становится тусклой и проблемной.

У людей, которые склонны к высыпаниям, может появляться большое количество различных кожных проблем. Также кофеин старит кожу и делает ее более восприимчивой ко всем негативным факторам окружающей среды.

Фото: images11.cosmopolitan.ru

Газировка

В этом пункте имеется ввиду сладкая газировка. Натуральная минеральная вода наоборот полезна, если пить ее в меру. А вот различные "Колы" и "Фанты" - настоящий враг для красоты вашего лица. Они могут вызвать прыщи, покраснения, шелушение и даже спровоцировать расширение пор. К тому же, сладкая газировка - лучший друг целлюлита. Особенно в сочетании с чипсами и прочими вредными закусками.

Фото: hyser.com.ua

Молочные продукты

Не всем можно употреблять молочные продукты во взрослом возрасте. Если вы часто боретесь с различными высыпаниями, подумайте, не пьете ли вы много молока, не едите ли много творога и сыра, и так далее. Очень может быть, что проблема кроется именно в этом.

Для людей, которые нормально переносят лактозу, в молоке нет никакого вреда. Но многим подобные продукты могут навредить, хотя люди и сами могут об этом даже не подозревать. Лучше не употреблять слишком много молока, кефира и сметаны, тогда ваша кожа будет выглядеть гораздо лучше и свежее.

Фото: eimg.pravda.com

Цитрусовые соки

Цитрусы - знаменитый аллерген. И далеко не у всех реакция на апельсины, лимоны и прочие подобные фрукты проявляется именно в виде классической аллергии. Из-за большого количества цитрусовых в рационе ваша кожа может стать более проблемной, вы можете заметить, что поры стали шире. Также могут появиться подкожные прыщи, которые очень долго заживают и оставляют шрамы.

Помните, что любые витамины, в том числе и витамин С, хороши только в адекватных количествах. Поэтому не стоит выпивать по 3-4 стакана апельсинового фреша, если вы хотите поберечь свою кожу.

Фото: nazimu.net

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