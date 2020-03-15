Готовим дома картофельный гратен по-французски: подробный рецепт и советы местной кухни

Гратен - это вкусная, сытная и очень ароматная картофельная запеканка. Готовится она из самых простых ингредиентов, а сам процесс приготовления занимает совсем немного времени. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить гратен своими руками.

Итак, для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: картофель (600 г), говяжий фарш (300 г), лук (400 г), паприка (1 ст. л.), чеснок (1 зубчик), коньяк (2 ст. л.), петрушка (1 пучок), укроп (1 пучок), овощной бульон (200 мл), йогурт греческий (300 г), сливки (200 мл), сыр (40 г), масло сливочное (2 ч. л.), оливковое масло (по вкусу), соль (по вкусу).

Фото: img07.rl0.ru

Шаг 1: Для начала нужно помыть и почистить картофель. Затем натереть его на кружочки и положить в емкость с холодной водой.

Шаг 2: Лук почистить и нарезать кольцами, после чего обжарить на сковороде до прозрачности.

Шаг 3: В фарш добавить пропущенный через пресс чеснок, соль и коньяк и обжарить примерно 10 минут на среднем огне.

Шаг 4: Форму для выпечки смазать маслом, выложить аккуратным ровным слоем кружочки картофеля.

Шаг 5: Сверху положить слой ранее приготовленного лука, затем сделай слой мясного фарша.

Шаг 6: Присыпать мелко нарезанной зеленью. Повторить этапы еще несколько раз, если нужно, пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 7: Последним слоем должен быть картофельный. Когда он будет готов, будущее блюдо нужно залить водой или бульоном, накрыть фольгой и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8: Взбить в отдельной емкости йогурт, сливки, немного паприки и соли. Должна получиться густая пышная масса.

Шаг 9: Достать гратен из духовки, густо смазать его сливочным соусом, сверху обильно присыпать запеканку тертым сыром. Затем отправить в духовку еще на 20 минут.

Шаг 10: Готовому блюду нужно дать немного остыть, после чего его следует нарезать на порции и подавать к столу.

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