О ком стоит помнить во время карантина: 10 историй людей, призвавших к изоляции

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса, карантин продлится до 3 апреля.Украинские знаменитости уже рассказали, как проводят время дома. Ну а мы решили обратить ваше внимание на флешмоб #HighRiskCovid19. Под этим тегом в Twitter люди рассказывают, почему так важно соблюдать карантин.

Этот флешмоб - призыв поберечь себя и свое окружение. Ну а все участники - люди, которые находятся в группе риска из-за различных причин.

"Это моя жена Эшли. У нее диагностировали лейкемию 7 февраля. Ее выписали в прошлую пятницу и у нее ноль иммунитета из-за химии. Пожалуйста, подумайте о ней и других подобных людях".

"Привет! Я Кэти, мне 18 лет, у меня кистозный фиброз и я в группе риска. Если вы можете нормально перенести вирус, то я нет. Пожалуйста, защитите себя, чтобы защитить таких людей, как я".

"Мой сын родился раньше срока, у него иммунодефицит и ему нужен дополнительный кислород. Мы надеемся, что скоро он сможет справляться без препаратов, но для этого ему необходимо оставаться здоровым. Он уже на карантине из-за сезона гриппа. Ему 6 месяцев. Пожалуйста, подумайте о нем перед тем, как вы нарушите социальное дистанцирование".

"Я в группе риска. У меня иммунодефицит, астма и только одно легкое. Меня забрали в больницу с пневмонией три месяца назад, и работа моего легкого все еще ниже нормы. Пожалуйста, относитесь к социальному дистанцированию серьезно. Если не ради себя, то ради таких людей, как я".

"Привет, я Кэйли. Мне 21 год и я пациент с пересаженным сердцем. Я на иммуносупрессорах! Я не хочу умирать! Вот, кого вы защищаете!".

"Я живу с третьей стадией колоректального рака уже более 5 месяцев. Этот парень был рядом со мной все время. Все, чего я хочу, состариться рядом с ним. Пожалуйста, оставайтесь дома".

"Привет. Я Абигэйль. У меня диагностировали болезнь Крона и гнойный гидраденит. Я живу на иммуносупрессорах уже 10 лет. Я более чем в группе риска. Оставаясь дома, вы помогаете защитить таких людей, как я. Мы хотим жить и увидеть свое будущее так же, как и вы!".

"Привет. Мне 25 лет и я в группе риска. У меня опухоль мозга и имуннодефицит. Это значит, если я подхвачу что-то, мне будет очень непросто с этим бороться. Пожалуйста, продолжайте мыть руки, прикрывать рот и соблюдать необходимую дистанцию ради людей, которым это нужно".

"Это моя 14-летняя дочь. Ей пересадили сердце в 7 месяцев. Она принимает препараты пожизненно, чтобы поддерживать иммунную систему и не дать организму отторгнуть сердце. Она хочет стать художником, когда вырастет. Она является причиной для социального дистанцирования. Чтобы иметь шанс вырасти".

"Я борюсь с раком 4 стадии. Мне только 47 лет. Я заслуживаю жизни после двух с половиной лет борьбы с раком".

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