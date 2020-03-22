Теперь у меня дома 10 кг гречки - что с ней делать? 3 полезных рецепта на каждый день

Из-за карантина многие начали покупать продукты впрок. Одним из хитов по продажам, как обычно бывает во время различных эпидемий и бедствий, стала гречневая група. Но что же делать, если вы купили слишком много гречки и уже не знаете, куда ее девать и что из нее готовить? В этом материале мы поделимся с вами несколькими интересными, полезными и вкусными идеями.
Гречка с карри и курицей
Самый простой и вкусный вариант обеда для всей семьи. Для этого блюда вам понадобится готовая гречневая каша, приправа карри, соль и перец по вкусу, куриное филе и растительное масло.
Курицу нужно отварить или пожарить на небольшом количестве масла. Затем дать ей немного остыть и нарезать на небольшие кусочки. Добавить курицу в гречневую кашу. Затем добавить специи и заправить блюдо растительным маслом.
Сладкая гречка на завтрак
Гречневая каша с молоком знакома всем еще со времен детского садика. Но не все знают, как сделать это блюдо еще более полезным, в главное - вкусным.
Итак, для начала нужно просто сварить гречку. Затем следует дать ей хорошенько остыть. Залить гречневую кашу небольшим количеством молока, добавить немного ванильного сахара по вкусу, затем посыпать кашу мелко нарубленными орешками и сухофруктами. Также можно натереть сверху черный шоколад или полить завтрак небольшим количеством сиропа или меда.
Гранола из гречки
Это блюдо стало популярным не так давно, но многие поклонники здорового питания его уже полюбили. И не удивительно, ведь гранола может быть как прекрасным завтраком, так и очень удобным, простым и полезным вариантом перекуса.
Для приготовления гранолы вам нужно смешать в удобной емкости сырую гречку и молотые орехи. Затем в отдельной миске измельчить блендером бананы, финики и немного корицы, щепотку соли и столовую ложку сливочного масла. Хорошенько смешать все ингредиенты, чтобы получилась густая кашица.
Выложить массу на лист противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Через 15 минут достать гранолу, хорошенько перемешать и снова поставить на 15 минут в духовку. Готовой граноле нужно дать как следует остыть, после чего можно переложить ее в банку для хранения. Есть это лакомство можно как просто так, так и с молоком, соком или йогуртом.
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