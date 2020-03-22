Теперь у меня дома 10 кг гречки - что с ней делать? 3 полезных рецепта на каждый день

Из-за карантина многие начали покупать продукты впрок. Одним из хитов по продажам, как обычно бывает во время различных эпидемий и бедствий, стала гречневая група. Но что же делать, если вы купили слишком много гречки и уже не знаете, куда ее девать и что из нее готовить? В этом материале мы поделимся с вами несколькими интересными, полезными и вкусными идеями.

Гречка с карри и курицей

Самый простой и вкусный вариант обеда для всей семьи. Для этого блюда вам понадобится готовая гречневая каша, приправа карри, соль и перец по вкусу, куриное филе и растительное масло.

Курицу нужно отварить или пожарить на небольшом количестве масла. Затем дать ей немного остыть и нарезать на небольшие кусочки. Добавить курицу в гречневую кашу. Затем добавить специи и заправить блюдо растительным маслом.

Фото: maggi.ru

Сладкая гречка на завтрак

Гречневая каша с молоком знакома всем еще со времен детского садика. Но не все знают, как сделать это блюдо еще более полезным, в главное - вкусным.

Итак, для начала нужно просто сварить гречку. Затем следует дать ей хорошенько остыть. Залить гречневую кашу небольшим количеством молока, добавить немного ванильного сахара по вкусу, затем посыпать кашу мелко нарубленными орешками и сухофруктами. Также можно натереть сверху черный шоколад или полить завтрак небольшим количеством сиропа или меда.

Фото: cs8.pikabu.ru

Гранола из гречки

Это блюдо стало популярным не так давно, но многие поклонники здорового питания его уже полюбили. И не удивительно, ведь гранола может быть как прекрасным завтраком, так и очень удобным, простым и полезным вариантом перекуса.

Для приготовления гранолы вам нужно смешать в удобной емкости сырую гречку и молотые орехи. Затем в отдельной миске измельчить блендером бананы, финики и немного корицы, щепотку соли и столовую ложку сливочного масла. Хорошенько смешать все ингредиенты, чтобы получилась густая кашица.

Выложить массу на лист противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Через 15 минут достать гранолу, хорошенько перемешать и снова поставить на 15 минут в духовку. Готовой граноле нужно дать как следует остыть, после чего можно переложить ее в банку для хранения. Есть это лакомство можно как просто так, так и с молоком, соком или йогуртом.

Фото: healthkitchen.ru

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса , карантин продлится до 3 апреля. Украинские знаменитости уже рассказали, как проводят время дома.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.