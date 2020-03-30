Как часто украинцы моют руки и чем укрепляют иммунитет: опубликованы результаты соцопроса

Результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией GradusResearch, показали, что большинство респондентов следует рекомендациям МОЗ и соблюдает санитарно-гигиенические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Украинцы также прислушиваются к рекомендациям врачей и стараются укреплять свой иммунитет – втом числе, за счет потребления витаминосодержащих продуктов.

Согласно исследованию, почти 80% из 500 опрошенных принимают активные меры профилактики вирусных заболеваний:часто моют руки (93,7%), ограничили посещение людных мест (82,8%), дезинфицируют руки специальными средствами (63,8%), не касаются лица руками без предварительной обработки (60,5%).

При этом 75% считают, что включение в рацион полезных продуктов питания необходимо для укрепления иммунитета, больше половины – 56,6% – насыщают рацион витаминами и полезными веществами. Сейчас действительно очень важно позаботиться о собственном здоровье и "подстегнуть" иммунные силы организма, в частности обеспечив сбалансированное и рациональное питание для всех членов семьи.

Лучшими иммуностимуляторами респонденты считают витамины А, В, С (91,4%), антиоксиданты (38,9%), жирные кислоты Омега-3 или рыбий жир (63,5%). В первую десятку популярных продуктов вошли группа с мощными противовоспалительными, антибактериальными и антивирусными свойствами – лимон (81,0%), имбирь (75,8%), чеснок (72,9%), лук (68,8%), мед (67,1%), кислые ягоды (64%), яблоки (42,7%), а также источники белка – рыба (27,2%), морепродукты (24,2%), красная икра (18,0%).

Врачи также говорят о том, что таких продуктов сейчас должно быть в рационе достаточно.

Цитрусовые – лимон, апельсин, лайм, мандарины, грейпфрут – незаменимы для профилактики и лечения ОРВИ, а также восстановления организма после болезни, поскольку содержат витамин С. Взрослому человеку нужно около 90 мг аскорбиновой кислоты, и в цитрусовых ее много – от 40 до 70 мг на 100 г.

Фото: lh3.googleusercontent.com

Чеснок, лук, мед, имбирь издавна известны своими противовоспалительными, антибактериальными, антивирусными и противопаразитарными свойствами. Их лучше потреблять в свежем виде, однако детям стоит давать с осторожностью из-за высокого содержания биологически активных веществ.

Фото: img.7dach.ru

Икра – кладезь полезных веществ. Прежде всего, это жизненно необходимые жирные кислоты Омега-3, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и, к сожалению, не вырабатываются организмом самостоятельно. Также в икре присутствует легкоусвояемый белок, содержится целый спектр витаминов (А, D и Е) и микроэлементов (йод, железо, фосфор), а еще лецитин – для стабилизации нервной системы. Словом, это мощный комплекс для поддержки иммунитета в период повышенного риска подхватить вирус и нарастающего стресса.

Фото: i1.poltava.to

Загружайте холодильник полезными продуктами, насыщайте организм витаминами, не забывайте мыть руки перед едой – и будьте здоровы!

Все больше знаменитостей рассказывают о положительных тестах на Covid-19. Недавно диагноз коронавируса подтвердился у актеров "Игры престолов" и "Мстителей".

Коронавирус также подхватил герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью. Потомок царской династии Романовых уже больше недели борется с заболеванием.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.