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Смешно и ужасающе: как звезда "Зачарованных" отреагировала на украинскую версию названия сериала

45-летняя Роуз Магоуэн стала специальной гостьей ОМКФ-2019

вторник, 16 июля 2019, 19:18
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Название сериала "Зачарованные" в украинской версии - "Всі жінки відьми" - заставило американскую актрису Роуз Макгоуэн, исполнительницу одной из главных ролей, удивиться. Его знаменитость назвала смешным и ужасающим одновременно.

В этом году 45-летняя Макгоуэн стала специальной гостьей 10-го международного кинофестиваля в Одессе. Во время встречи с журналистами, из зала прозвучал вопрос, какого мнения актриса о названии сериала в Украине.

"Название очень смешное и ужасающее одновременно. Наверное, стоило бы придумать какой-то эквивалент и для мужчин. Например, "Все мужчины – ведьмаки", - удивилась Макгоуэн.

При этом, как отметила знаменитость, не всегда речь может идти о стороне зла: "На самом деле быть ведьмой не так уж и плохо, ведь можно быть на стороне добра, как я. Рада, что в Украине любят этот сериал. У меня остались очень теплые чувства и воспоминания с его съемочной площадки", - поделилась актриса.

Напомним, 10-й международный кинофестиваль в Одессе стартовал 12 июля. Его насыщенная мероприятиями программа продлится до 20 числа включительно. Генеральным медиапартнером фестиваля традиционно выступил канал "Украина".

  • Читайте также на The Lime эксклюзивное интервью с Роуз Макгоуэн, в котором актриса рассказала о том, как стала гостьей фестиваля в Одессе и чем ее огорчил Голливуд.

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