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Стало известно еще об одной травме на "Танцях з зірками": что произошло

Неприятный инцидент произошел в пятницу 13-го

суббота, 14 сентября 2019, 12:15
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук сообщил в соцсети неприятную новость - его партнерша по шоу "Танці з зірками-2019" Илона Гвоздева получила травму во время репетиции номера к четвертому прямому эфиру.

Так, на странице ведущего в Instagram появилось видео, на котором видно, как хореограф лежит на полу, закрыв лицо руками. В комментарии к ролику Остапчук отметил, что инцидент произошел в пятницу 13-го.

"У нас первая травма. Я неудачно подставил ногу и Илона подвернула свою в бедре. Ходить может, но говорит, что боль ужасная. Через 2 дня эфир и завтра к врачу...А в остальном все хорошо. Пожелайте Илоне Гвоздевой скорейшего выздоровления", - написал телеведущий вечером 13 сентября.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Четвертый прямой эфир нового сезона проекта "Танці з зірками" состоится на канале "1+1" уже в это воскресенье, 15 сентября. Новый выпуск шоу пройдет под темой "Вечер любви". Но главным событием эфира станут не выступления участников, а свадьба судьи шоу Екатерины Кухар.

  • Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимает участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.
  • Ранее о травме рассказала TAYANNA. Где именно она травмировалась, певица не уточнила. Возможно, это произошло на репетициях нового сезона "Танців з зірками".

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