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Потап озадачил Instagram снимком с голливудской звездой

Подробностей встречи музыкант раскрывать не стал

пятница, 11 октября 2019, 13:02
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Украинский репер Потап (Алексей Потапенко) удивил своих фолловеров в Instagram совместной фотографией с американским актером Дэнни Трехо, звездой фильмов "От заката до рассвета", "Мачете" и "Дети шпионов".

В 20-х числах сентября 75-летний трехо гостил в Киеве в качестве специального гостя на фестивале Comic Con Ukraine 2019, однако фото в профиле Потапа появилось лишь 10 октября вечером. При этом сам музыкант в это время якобы находился в Украине.

Опубликовав снимок с актером, рэпер пожелал своим фолловерам доброй ночи, так и не рассказав, где и когда встретился с Трехо. Заинтриговал подписчиков Потапа и тот нюанс, что на фото точно присутствовал третий человек, которого обрезали для поста: "Это Настя. Ее волосы. Зачем обрезал Настю?", "А кого третьего не показал?", "Трехо снова в Украине?", "Эээ, ты где его нашел?", "Класс, крутой мужик. Только где ты его нашел?" - удивляются в комментариях.

По одной из версий, Потап встретился с Дэнни Трехо в те дни, когда актер гостил в Киеве, но решил опубликовать снимок позже. Тогда голливудский кинозлодей встречался с некоторыми украинскими знаменитостями. Возможно, в их числе был и супруг Насти Каменских.

  • Напомним, у The Lime также была возможность встретиться в Киеве с актером Дэнни Трехо и задать ему несколько вопросов. Читайте наше интервью с актером по ссылке.
  • Ранее мы писали о том, как 75-летний Дэнни Трехо спас из автомобильного ДТП ребенка. В автомобиль, который перевернулся на крышу, актер пробрался через разбитое стекло.

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