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Я всегда пойму, но не вранье: украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост

Супруги официально развелись около трех месяцев назад

четверг, 17 октября 2019, 15:29
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Украинская певица SOYANA (Яна Соломко), которая недавно развелась с мужем, бизнесменом Олегом Солодуховым, заинтриговала поклонников неоднозначным постом в Instagram.

В своей публикации девушка говорит о вранье, которое никогда не поймет. Свои слова она сопроводила нежным роликом. В кадре Яна в летящем белом платье позирует на фоне деревьев, на лошади, а также сидит в белом халате и с бокалом вина.

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Публикация от (@yana.solo)

"Я не многословна... Я могу много таить в себе... Я могу долго молчать, обдумывая поступки и слова людей... И я всегда пойму... Но только не вранье...Скоро поговорим..", - загадочно написала певица.

Напомним, что Яна Соломко и Олег Солодухов поженились в 2014 году. Спустя год после свадьбы у пары родился первенец - дочь Кира. Малышка появилась на свет в США. После развода родителей девочка осталась жить с мамой.

Супруги развелись около трех месяцев назад, хотя не живут вместе уже около года. По словам Яны, решение разойтись было обоюдным: "Мы какое-то время пытались сохранить отношения, но слишком много накопилось взаимных претензий и обид, которые и привели нас к разводу. Это можно описать банальной фразой - "не сошлись характерами".

  • В сети назвали причину развода Славы и Эдгара Каминских. Ее опубликовали в Едином реестре судебных дел.
  • Певица Адель подала на развод с Саймоном Конекки, с которым находилась в отношениях с 2011 года.

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