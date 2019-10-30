Отменили репетиции: партнер Анны Ризатдиновой на Танцях з зірками-2019 рассказал о состоянии гимнастки

Танцор Александр Прохоров, который является партнером Анны Ризатдиновой на "Танцях з зірками-2019", прокомментировал плохое самочувствие гимнастки в 10 эфире шоу, а также рассказал о ее состоянии.

Партнер Анны признался, что очень испугался, когда она начала терять сознание. По словам Александра, сбой организма произошел из-за постоянных тренировок, а также из-за смерти родного человека - гимнастка на прошлой неделе потеряла дедушку.

"Безусловно, мне стало страшно в тот момент, когда Аня, облокотившись на меня, начала терять сознание. Переживал за ее здоровье, чтобы не было плохих последствий", - рассказал Прохоров.

Сразу после эфира, как отметил Александр, Анна поехала домой отдыхать и восстанавливать силы. Чтобы поберечь здоровье спортсменки, они на один день отменили репетицию.

"Мы дали себе день на передышку: отменили репетиции в понедельник и занимались подготовкой к следующему эфиру, думали над идеей, выбирали музыку", - добавил танцор.

По словам Александра Прохорова, сейчас Анна Ризатдинова чувствует себя хорошо.

"Я знаю одно: она – боец, и что бы не было, она будет стоять крепко и двигаться к финалу, как танк. А это была всего лишь маленькая фора для других участников. Дальше будет жесткая борьба за приз, который наша пара заслуживает", - добавил партнер гимнастки.

Напомним, что Анне стало плохо прямо на паркете. У нее резко поднялось давление до 210 и она стала терять сознание. Ведущему Юрию Горбунову пришлось прервать шоу на внеплановую рекламу. На следующий день Ризатдинова прокомментировала этот инцидент.

27 октября в эфире канала "1+1" прошел 10 выпуск шоу Танці з зірками-2019. Кто покинул покинул проект, а кто стал фаворитом эфира - читайте в нашем материале.

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