RU  UA

Лайм

Почему Хайди Клум называют королевой Хэллоуина? Отвечаем на этот вопрос 10 лучшими костюмами модели

Над гримом модели в этом году работали 12 часов

пятница, 1 ноября 2019, 16:20
читати статтю українською

Каждый год модель Хайди Клум и ее муж Том Каулитц, гитарист группы Tokio Hotel, становятся звездами костюмированных вечеринок по случаю Хэллоуина. Пара наряжается в жуткие и очень правдоподобные костюмы, с которыми мало кому удается потягаться.

Так, в этом году на вечеринке в Нью-Йорке Клум и Каулитц появились в образах пострадавшего астронавта и жуткой инопланетянки, то ли биомеханического зомби. Над гримом модели работали 12 часов. Такими костюмами знаменитость увлекается еще с начала 2000-х. Говорят, за это время Клум даже прозвали королевой Хэллоуина. Сегодня мы решили вспомнить 10 ее лучших образов.


Астронавт и биомеханический зомби, 2019


Человек без кожи, 2011


Шрек и Фиона, 2018


95-летняя Хайди, 2013


Богиня Кали, 2008


Шимпанзе, 2011


Джессика Рэббит, 2015


Клеопатра, 2012


Оборотень из клипа Майкла Джексона к песне Thriller, 2017


Золотой пришелец, 2003

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Не та мама, с которой мы выросли: дети Деми Мур рассказали об алкоголизме актрисы

Алкогольная зависимость Деми Мур - дочери актрисы от Брюса Уиллиса рассказали о срыве матери

Экс-солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала, почему не живет с мужем

Вместе супруги прожили более 20 лет, однако сейчас им пришлось вібрать другой формат отношений

Спустил с лестницы: звезда "Крепостной" рассказала о побоях бывшего мужа

Актриса и участница "Танців з зірками" Ксения Мишина откровенно рассказала, как была жертвой насилия со стороны отца ее ребенка.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: