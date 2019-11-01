Почему Хайди Клум называют королевой Хэллоуина? Отвечаем на этот вопрос 10 лучшими костюмами модели

Каждый год модель Хайди Клум и ее муж Том Каулитц, гитарист группы Tokio Hotel, становятся звездами костюмированных вечеринок по случаю Хэллоуина. Пара наряжается в жуткие и очень правдоподобные костюмы, с которыми мало кому удается потягаться.

Так, в этом году на вечеринке в Нью-Йорке Клум и Каулитц появились в образах пострадавшего астронавта и жуткой инопланетянки, то ли биомеханического зомби. Над гримом модели работали 12 часов. Такими костюмами знаменитость увлекается еще с начала 2000-х. Говорят, за это время Клум даже прозвали королевой Хэллоуина. Сегодня мы решили вспомнить 10 ее лучших образов.



Астронавт и биомеханический зомби, 2019



Человек без кожи, 2011



Шрек и Фиона, 2018



95-летняя Хайди, 2013



Богиня Кали, 2008



Шимпанзе, 2011



Джессика Рэббит, 2015



Клеопатра, 2012



Оборотень из клипа Майкла Джексона к песне Thriller, 2017



Золотой пришелец, 2003

Ранее мы собрали подборку лучших костюмов знаменитостей на Хэллоуин-2019. В этом году многие из них переодевались друг в друга.

Дизайнер из Канады создала "живые" платья. Они сами меняют форму, но в любом случае выглядят очень странно.

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