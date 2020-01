Билли Айлиш таки передумала скрывать свое тело и показала эффектные фото в купальнике

Певица Билли Айлиш, которая обычно комплексует из-за своей внешности и тщательно скрывает тело под оверсайзом, вдруг решила бросить в Instagram настоящую бомбу. Обладательница миллионных просмотров в YouTube рассказала, как провела отпуск на Гавайях, приложив к своему посту несколько смелых фото в купальнике.

Фото: instagram.com/billieeilish

Еще недавно на просторах Twitter несколько дней к ряду кипели страсти вокруг фотографии Айлиш в обтягивающей майке. И если вы следили за этой истерией хоть одним глазком, тогда явно понимаете, почему 18-летняя звезда предпочитает спрятаться от хейтеров под балахонистой одеждой.

Насколько можно судить, выходные певица провела с друзьями. Вместе они полетали на вертолете, прокатились на каяках, прыгали с тарзанки и расслаблялись в джакузи. На некоторых фото Айлиш в купальнике даже не прячется от камеры.

Фото: instagram.com/billieeilish

Ранее в своих интервью певица отмечала, что ее объемная грудь была проблемой столько, сколько она себя помнит. Тогда же Айлиш рассказала о намерениях пересмотреть свою позицию к этому вопросу, достигнув 18-летия: "Я буду женщиной. Я хочу показать свое тело", - заявляла она.

