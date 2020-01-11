RU  UA

Лайм

Билли Айлиш таки передумала скрывать свое тело и показала эффектные фото в купальнике

Певица рассказала, как провела активный отпуск на Гавайях

суббота, 11 января 2020, 15:15
читати статтю українською

Певица Билли Айлиш, которая обычно комплексует из-за своей внешности и тщательно скрывает тело под оверсайзом, вдруг решила бросить в Instagram настоящую бомбу. Обладательница миллионных просмотров в YouTube рассказала, как провела отпуск на Гавайях, приложив к своему посту несколько смелых фото в купальнике.

Фото: instagram.com/billieeilish

Еще недавно на просторах Twitter несколько дней к ряду кипели страсти вокруг фотографии Айлиш в обтягивающей майке. И если вы следили за этой истерией хоть одним глазком, тогда явно понимаете, почему 18-летняя звезда предпочитает спрятаться от хейтеров под балахонистой одеждой.

Насколько можно судить, выходные певица провела с друзьями. Вместе они полетали на вертолете, прокатились на каяках, прыгали с тарзанки и расслаблялись в джакузи. На некоторых фото Айлиш в купальнике даже не прячется от камеры.

Фото: instagram.com/billieeilish

Ранее в своих интервью певица отмечала, что ее объемная грудь была проблемой столько, сколько она себя помнит. Тогда же Айлиш рассказала о намерениях пересмотреть свою позицию к этому вопросу, достигнув 18-летия: "Я буду женщиной. Я хочу показать свое тело", - заявляла она.

загрузка...

View this post on Instagram

A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) on

Менее чем за сутки публикация певицы собрала более 10 млн лайков. В комментариях ее отпуск назвали идеальным, а внешность - привлекательной. "Ты красотка, Билли. Тебе незачем скрывать красивое тело", - написали в одном из комментариев.

  • Ранее Билли Айлиш украсила обложку именитого журнала о музыке Rolling Stone. Для нового выпуска исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.
  • Читайте также на theLime, как Билли Айлиш повздорила с немецким глянцем. Еще бы, ведь на его обложке она вдруг появилась топлес и без волос.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Билли Айлиш

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Украинка Саша Самсонова устроила фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер

Украинский фотограф Саша Самсонова сняла Кайли и Кендалл Дженнер для рекламной фотосессии бренда сестер.

Участница шоу Х-фактор 10 стала мамой: известны пол и имя ребенка

22-летняя военнослужащая Юлия Бордунова, принимавшая участие в шоу "Х-фактор 10" родила дочь.

Ахтем Сеитаблаев показал старшую красавицу-дочь в день ее рождения

11 января Назлы Сеитаблаевой исполняется 25 лет. Знаменитый отец девушки поздравил ее в Instagram.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: