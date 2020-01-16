Нет ничего случайного: Слава из "НеАнгелов" после развода с мужем рассказала о переменах в жизни

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что после развода с мужем летом 2019-го она завела новые знакомства, приняла спонтанные решения, а также отправилась в путешествие, которое принесло ей бурю эмоций и неожиданные встречи.

Об этом певица рассказала на личной странице в Instagram. Свой пост Слава написала на Бали, куда вместе с детьми сбежала на зимние каникулы.

"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но все в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка! 2020 - это мой год, год крысы. И я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", - написала Каминская.

Напомним, что на Бали Слава пересеклась со своим близким другом и "большой любовью" Артемом Ивановым - певцом и автором многих песен Каминской. А также погуляла с Павлом Вишняковым, после чего фаны стали подозревать, что между актером и певицей возникла любовная связь.

Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но недавно пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

Ранее в сеть попало фото, на котором бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские целуются. Снимок был сделан на празднике в честь дней рождения их детей. Спустя время солистка "НеАнгелов" решила прокомментировать этот романтический жест.

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