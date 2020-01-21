Вера Брежнева показала романтические фото с Константином Меладзе с отдыха в Италии

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева относится к тем звездам, которые считают, что счастье любит тишину. Поэтому в соцсетях певицы редко можно увидеть снимки с мужем и детьми. Но на днях исполнительница решила сделать исключение и опубликовать семейные фото.

Знаменитость разместила в Instagram серию снимков, сделанных во время отдыха в Италии, а также поделилась впечатлениями от отпуска. На курорте Брежнева отдыхала с мужем, продюсером Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой, которой недавно исполнилось 10 лет.

Фото: instagram.com/ververa

"Удивительная страна Италия! За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции косметики, а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком на вершину мы наслаждались видами и погодой", - написала Вера.

Фото: instagram.com/ververa

Напомним, что Италия - особенная страна для Веры Брежневой и Константина Меладзе. Именно здесь, в 2015 году, пара тайно расписалась.

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева эмоционально отреагировала на очередные слухи об измене мужа. В последнее время в сети обсуждают возможный роман Меладзе с новой блондинкой из "ВИА Гры" - Эрикой Герцег.

Также певица показала любовную записку от мужа. Признание сопровождается таинственной буквой "К", которая, вне всякого сомнения, означает имя супруга Веры - Константин.

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