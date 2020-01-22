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Известного певца напоили снотворным и обокрали в поезде по дороге в Киев

Артист поделился неприятной новостью

среда, 22 января 2020, 15:48
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Брат украинской исполнительницы TAYANNA певец Миша Марвин, который живет и выступает в России, сообщил поклонникам неприятную новость - он стал жертвой злоумышленников. Инцидент произошел по дороге в Киев, куда исполнитель ехал на семейный праздник.

Об этом артист рассказал Instagram Stories. По его словам, в поезде "Москва-Одесса" неизвестные подсыпали в чай снотворное, а затем украли у него все деньги.

"Поехал я домой в Киев. Поезд "Москва-Одесса", 6 вагон (СВ). Подсыпают в чай снотворное, вы вырубаетесь и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь", - написал Миша.

Миша Марвин родился в Черновцах. В отличие от своей родной сестры Татьяны Решетняк (TAYANNA) свою музыкальную карьеру певец решил строить в РФ, начав в 2013 году сотрудничество с лейблом Black Star, основателем которого является российский рэпер Тимати.

Миша Марвин и TAYANNA

Самые известные песни Миши Марвина - "Ты одна", "Остаться", "1000 причин", "История" и "Ухожу", записанная в дуэте с Ани Лорак.

  • 11 января в центре Киева автомобиль MARUV (Анны Корсун) взломали, украв из него сумку с документами, деньгами и ценными вещами. Об этом певица рассказала в Instagram, попросив предоставить ей любую информацию о человеке, бегущем с "черной сумкой под крокодила".
  • На киевском вокзале группа неизвестных пыталась ограбить украинскую телеведущую Руслану Писанку. Осуществить задуманное карманникам не удалось, однако инцидент обернулся для знаменитости травмами и ущербом.

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