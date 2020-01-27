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Королевская семья готова к возвращению принца Гарри и Меган: Канада стала для них не лучшим местом

Переезд супругов в Канаду оказался не таким благополучным, как они ожидали

понедельник, 27 января 2020, 20:34
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После отказа от королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл отправились в Канаду, но члены королевской семьи готовятся к их возможному возвращению. Издание Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к Букингемскому дворцу, сообщает, что за пределами Великобритании герцога и герцогиню Сассекских ждут не менее серьезные испытания.

"Дворец очень беспокоится [о Гарри и Меган], потому что за пределами семьи они уязвимы, - сказал источник. - Они строят планы на случай непредвиденных обстоятельств, если Сассекские вдруг одумаются и скажут: "Можем ли мы вернуться под ваше крыло?"

По словам инсайдера, отец Гарри принц Чарльз и брат принц Уильям готовы протянуть руку помощи, не требуя от пары выполнения королевских обязанностей.

"Они звонят [Гарри], пытаются поговорить и предлагают помощь, - сказал источник. - Все согласны с тем, что это уязвимая семья. Никто не скажет, что они не могут вернуться. Они не вернутся к королевским обязанностям, но у них может быть период реабилитации и восстановления".

Эти новости появились в СМИ вместе с сообщениями о том, что переезд принца Гарри и Меган Маркл в Канаду не был таким гладким, как ожидалось. Сбежав от британских таблоидов, супруги столкнулись с канадскими. За публикацию фото Меган и Арчи, гуляющих в парке Ванкувера, они пригрозили подать на местных папарацци в суд.

Канадцы также поспешили продемонстрировать, что их гостеприимству есть предел. На стол премьер-министра Джастина Трюдо уже попала петиция, в которой канадские налогоплательщики заявили, что не хотят оплачивать колоссальные счета за охрану принца Гарри и Меган.

Из-за шумихи в прессе супругами пришлось объявить, что они готовы возместить налогоплательщикам расходы на охрану в их частной жизни, не связанной с королевскими мероприятиями.

Последним испытанием, с которым столкнулась пара, стало землетрясение силой 4,5 балла. Эпицентр его находился у острова Ванкувер, где они поселились. Толчки ощущались и на суше, напоминая, что укрытие Меган и Гарри находится над зоной субдукции Каскадия - потенциально опасной линии разлома, где через каждые 300 лет случаются землетрясения магнитудой до 9-10.

  • Имя Меган Маркл превратили в глагол. Если вас не ценят на работе или в отношениях, можете просто меганмарклить.
  • Похоже, отношения Меган Маркл с отцом вконец испортились. Он обвинил ее в разрушении королевской семьи и предположил, что она отказалась от полномочий из жадности.

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