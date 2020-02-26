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Бывшую жену Харви Вайнштейна заподозрили в романе с оскароносным актером

Дизайнер Джорджина Чапман ушла от Вайнштейна в 2017 году из-за секс-скандала

среда, 26 февраля 2020, 13:26
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Бывшая супруга Харви Вайнштейна Джорджина Чапман, которая порвала с кинопродюсером после массовых обвинений в сексуальном насилии, теперь встречается с голливудским актером Эдрианом Броуди. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на собственный источник.

Слухи о том, что у 43-летней Чапман завязались отношения с 46-летним оскароносным актером, появились осенью 2019 года. Теперь источник, близкий к бывшей Вайнштейна, подтвердил, что пара все еще вместе.

Фото: @georginachapmanmarchesa и @adrienbrody в Instagram

Чапман - мать двоих младших детей Вайнштейна. После развода с продюсером, которого признали виновным в изнасиловании, она зарекалась вступать в новые отношения, но источник утверждает, что звезда "Пианиста" стал для нее "большим источником поддержки".

После обвинительного вердикта присяжных Харви Вайнштейн отправился не в тюрьму, а в больницу: адвокаты сообщили, что он страдает от высокого давления и ускоренного сердцебиения. Не исключено, что он останется в госпитале до вынесения приговора 11 марта.

Фото: Getty Images

  • Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.
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