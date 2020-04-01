Беременная Алина Гросу и внедорожник от alyona alyona: кому из знаменитостей не стоит верить 1 апреля

1 апреля - день, когда принято друг друга разыгрывать. Пошутить над своими подписчиками в социальных сетях, как оказалось, любят и селебрити.

Знаменитости публикуют в своих микроблогах новости, пытаясь вызвать у поклонников восторг и удивление. Возможно, некоторые сообщения являются правдой, но верить вы пока не спешите. Интриги раскроются уже 2 апреля.

Одним из первых свою шокирующую новость выдал Владимир Остапчук. Ведущий заявил, что у него роман с Викторией Булитко, соперницей по шоу "Танці з зірками-2019". Правда, подписчики сразу не поверили шоумену и, как позже оказалось, и очень правильно сделали.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Актриса "Дизель Шоу" написала пост-ответ, в котором обратилась к "любимому".

"00:05. Ровно столько длились наши отношения. Вова, я же говорила: "Счастье любит тишину". Поэтому все закончилось, так и не начавшись...Вова, прости! Вова, прощай... Я ухожу, ты не скучай. P.S. Ушла к другому танцору, которому ничего не мешает танцевать. Всех с 1 апреля", - написала Булитко.

Алина Гросу ошарашила подписчиков в Instagram следующим сообщением: "Я беременна". Певица показала кадр, на котором держит в руках положительный тест на беременность. "Мы сами в шоке. Ура!", - написала 24-летняя артистка. Вот эта новость вполне может оказаться правдой, ведь летом прошлого года Алина вышла замуж за своего избранника.

Рэп-исполнительница alyona alyona объявила о старте своего первого именного конкурса, в котором якобы разыграет среди своих подписчиков кроссовер Mercedes-Benz G63. И самое интересное, что не нужно подписываться на кучу спонсоров, достаточно выполнить всего три условия: быть подписанным на alyona alyona, подписаться на группу Kalush – соратников рэперши, а также поставить "+" под постом.

1 апреля украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) отмечает день рождения - артисту исполняется 34 года. По случаю праздника главный ритмолов страны записал видео, в котором заговорил о коронавирусе.

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