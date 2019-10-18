RU  UA

Лайм

"Законный наследник престола" собрался судиться с Елизаветой II: кто этот амбициозный мужчина

При этом 73-летнего жителя Франции не интересует трон

пятница, 18 октября 2019, 17:26
читати статтю українською

73-летний французский пенсионер Франсуа Графто намерен судиться с королевой Великобритании Елизаветой II. Мужчина утверждает, что является внуком короля Эдуарда VIII, а значит - и законным наследником престола.

Как пишет Mirror, это уже не первая подобная шумиха вокруг главы королевской семьи. Графто уже дважды обращался к Елизавете II с просьбой передать ему образцы ее ДНК, но безуспешно. Пенсионер готовит третье обращение, но в случае очередного отказа обратится в суд. Не смущает его и тот факт, что, согласно закону, королева не может быть подвергнута ни уголовному, ни судебному преследованию в гражданском суде. Мужчина собирается судиться с Букингемским дворцом в целом.

В беседе с журналистами Графто утверждает, что в свое время его бабушка имела связь с будущим королем Эдуардом VIII - тогда еще принцем Уэльским. Так на свет появился его отец Пьер-Эдуард, хотя официальная информация гласит, Эдуард VIII был бездетным и скончался еще в 1972 году. За молчание женщине якобы платили крупные суммы.

На троне Эдуард VIII пребывал с января по декабрь 1936 года. Позже он отрекся от престола ради брака с жительницей США Уоллис Симпсон и тогда же якобы было оговорено отстранение от какого-либо наследства его потомками. Сам Эдуард получил титул герцога Виндзорского, а трон занял его младший брат Георг VI - отец Елизаветы II.


фото: Эдуард VIII

Как отмечает Графто, его не интересуют деньги или титул. Мужчина лишь стремится восстановить справедливость и рассказать правду о величайшей тайне королевской семьи. Своих наследников у пенсионера нет.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Хотелось чуда: Таисия Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

Певица Таисия Повалий лично сообщила поклонникам об отмене концерта в Киеве, и пообещала встречу "немножечко позже".

Жена Лещенко отчитала Сергея Притулу: ответ ведущего не заставил себя ждать

Диджей Анастасия Топольская и ведущий Сергей Притула повздорили на страницах Facebook

Скандальный эпизод "Южного парка" о цензуре в Китае показали на улицах протестного Гонконга

На протестах в Гонконге показали запрещенный в Китае эпизод Южного парка о китайской цензуре

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: